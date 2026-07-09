Calcio | Carcarese. Svolta biancorossa, tanti nuovi soci e Dino Vercelli torna presidente: "Così il club avrà un futuro stabile" (VIDEO)

È iniziato il nuovo capitolo societario della Carcarese. Ieri si è tenuta la conferenza che ha sancito il ritorno di Dino Vercelli alla massima carica dirigenziale, ereditando il testimone da Alessandro Ferrero. Un avvicendamento che combacia anche con una profonda trasformazione della società, rafforzata nelle proprie fondamenta con l'ingresso di nuovi soci.

Il primo a prendere la parola è stato il direttore generale Roberto Abbaldo, pronto a tracciare il bilancio del percorso intrapreso dalla dirigenza negli ultimi anni. "Il primo step lo abbiamo completato centrando gli obiettivi: risanare la società, costituire un settore giovanile completo e riportare la Carcarese in Eccellenza", ha esordito Abbaldo.

Per affrontare il futuro in sicurezza ed evitare i rischi legati a un "singolo finanziatore", il club ha varato una svolta radicale basandosi su una base sociale diffusa, grazie all'impegno di numerosi professionisti e imprenditori del territorio: "Abbiamo deciso di fare squadra veramente, diventando forti anche fuori dal campo, strutturando un'area soci importante a cui dare deleghe precise per essere performanti in ogni settore".

L'assessore del Comune di Carcare, Simone Ziglioli ha espresso il massimo sostegno da parte dell'amministrazione: "È importante per noi quello che fa la Carcarese, soprattutto sul piano dell'attività sociale. Da parte nostra garantiamo il massimo dialogo e la massima apertura a ogni forma di collaborazione".

L'ex presidente Alessandro Ferrero ha spiegato i motivi personali e familiari dietro al suo passo indietro, ma ha confermato la sua permanenza nei quadri societari per dare sostegno al club: "Queste quattro stagioni da presidente sono state per me indimenticabili. Con Edoardo Gandolfo e Roberto Abbaldo ci eravamo posti l'obiettivo di riportare la Carcarese in Eccellenza e ci siamo riusciti, vincendo nel frattempo anche la Coppa Italia di Promozione, un risultato storico, e potendo rigiocare il sentito derby con la Cairese. Sono orgoglioso della crescita esponenziale che ha fatto il settore giovanile in questi anni, merito soprattutto di Abbaldo e Vargiu. Ringrazio i tifosi e tutti coloro che ci hanno aiutato per rendere la Carcarese quella che è oggi. Purtroppo, per esigenze personali, è arrivato per me il momento di fare un passo indietro. I miei figli stanno crescendo, hanno bisogno di me. Anche loro praticano degli sport e voglio seguire loro in primis. Non posso quindi garantire la mia presenza come prima e per questo ho preso la decisione di lasciare la carica da presidente”. Non si tratta, però, di un addio: “Sono molto legato a questi colori e rimarrò in società con un altro ruolo. Faccio il mio più sincero in bocca al lupo a Dino”.

E proprio il neo-presidente Dino Vercelli, già alla guida del club in passato, ha commentato con orgoglio il suo ritorno: "Non mi sono mai staccato del tutto. Torno alla guida di un gruppo coeso e complementare. La Carcarese non è solo una squadra di calcio, ma un punto di riferimento per la comunità". Vercelli ha inoltre sottolineato l'importance del fattore stabilità, inteso come valore fondante percepito dalle famiglie e dai giovani del settore giovanile.

Oltre al consolidamento in campionato e alla crescita del settore giovanile, i fari sono puntati sul restyling dello storico campo di San Giuseppe, ottenuto in affidamento e su cui cominceranno i lavori. In cantiere anche un importante progetto inclusivo: la nascita della "Carcarese Special", una squadra dedicata al calcio della diversità per favorire l'integrazione di ragazzi diversamente abili, anche in collaborazione con le scuole.

Un'ulteriore eccellenza per il futuro è rappresentata dal potenziamento dell'area sanitaria, un aspetto sottolineato con orgoglio dal dottor Stefano Quaini.

Sul piano agonistico la società preferisce muoversi con i piedi di piombo. Alla domanda su un possibile futuro assalto alla Serie D, il vicepresidente Edoardo Gandolfo ha risposto: "La Carcarese ha sempre dimostrato di fare il passo lungo come la gamba. Ci stiamo strutturando per non farci trovare impreparati se un giorno il salto diventasse un desiderio concreto, ma ora l'obiettivo è soffrire meno in un campionato di Eccellenza molto duro". Nel frattempo, sul fronte calciomercato, Abbaldo ha confermato che la dirigenza si sta muovendo per piazzare la classica ciliegina sulla torta: "Siamo al lavoro per chiudere l'acquisto di un centrocampista di livello". Infine, proseguirà il percorso dell'Under 21 (militante in Seconda Categoria) per valorizzare i giovani del vivaio. A breve sarà svelato anche il nome della guida tecnica.





IL NUOVO ORGANIGRAMMA



CARICHE E DELEGE CONSIGLIO DEI SOCI:

Presidente: Dino Vercelli

Vicepresidenti con delega alla Prima Squadra e U21: Edoardo Gandolfo e Alessandro Ferrero

Vicepresidenti con delega al Settore Giovanile: Walter Belcio, Giacomo Sardo, Thomas Comparato

Vicepresidente con delega al marketing e rapporto con le istituzioni: Fulvio Florean

Vicepresidente con delega allo sviluppo del brand: Luciano Macciò

Vicepresidenti con delega all'area sanitaria: Stefano Quaini e Manilo Venturino

Vicepresidenti con delega al miglioramento delle strutture: Mirko Ricchebuono e Artan Bejaj.

Vicepresidenti con delega al rapporto con tifoseria: Marco Ierdi, Davide Dolcezza, Diego Capizzi

Vicepresidente con delega agli eventi di aggregazione: Laura Forte : Laura Forte

Vicepresidente con delega alla segreteria societaria: Donatello Borrelli.

Vicepresidente con delega alle iniziative di natura sociale: Mario Tabbiani

Vicepresidente con delega al rapporto con la Siae: Claudio Sesena





RUOLI OPERATIVI:

Direttore Generale: Roberto Abbaldo

Direttore Sportivo: Matteo Giribone

Responsabile Organizzativo Settore Giovanile: Leonardo Vargiu

Club Manager: Fulvio Florean

Segretario Prima Squadra: Donatello Borrelli

Team Manager e Segretario Settore Giovanile: Giampiero Barlocco

Revisore dei Conti: Samuele Patuto

Responsabile Area Comunicazione: Giorgia Scalise

Medico Sociale: Stefano Quaini

Responsabili Materiale: Silvia Bozzolasco e Francesco Carducci

Responsabile Campo: Alessio Rebella

Dirigente Responsabile rapporti Siae: Claudio Sesena

Dirigenti accompagnatori: Stefania Braida e Michele Volpicelli

Responsabili cucina: Tea Belchio e Giacomo Carella

Responsabili Bar: Michela Marenco, Claudia Roveta, Silvia Mallarini

Responsabili pulizie: Lucia Cavallaro e Mauro Oliveri