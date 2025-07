Calciomercato, Carcarese. La vecchia guardia non abbandona il Corrent, ufficiali i rinnovi di Spozio e Bonifacino

Il comunicato binacorosso:

Ultime conferme, ma non per importanza, per la Carcarese: Matteo Spozio e Diego Bonifacino, due giocatori protagonisti della scalata dalla Prima Categoria all’Eccellenza, vestiranno la maglia biancorossa anche la prossima stagione.



Dopo aver raggiunto il traguardo, prefissato al suo arrivo al Corrent, della conquista dell’Eccellenza, capitan Spozio (centrocampista classe1991) continuerà a mettersi in gioco con la formazione biancorossa, di cui è un fondamentale pilastro. Esperto della categoria, il suo contributo sarà prezioso anche per la crescita dei molti giovani presenti in squadra, di cui sarà guida e leader.



Come detto, continua l'avventura biancorossa anche per Diego Bonifacino (difensore classe 1997), altro giocatore simbolo della Carcarese, che anche la scorsa stagione ha sfoggiato ottime prestazioni e segnato gol importanti. La sua duttilità sarà sicuramente un valore aggiunto per mister Battistel.