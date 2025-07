Calcio, Vado. Finalmente Bondioli: "Ora sto bene. Gli obiettivi li scopriremo, l'importante è avere compagni forti e disponibili" (VIDEO)

Andrea Bondioli può considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio nuovo acquisto per il Vado.

Il centrale bresciano di fatto ha dovuto saltare l'intera scorsa stagione per infortunio, privando i rossoblu di uno dei difensori centrali più forti del girone.

La sua lunga esperienza in Serie C, più di 100 presenze in quattro anni, è emersa chiara nelle parole pronunciate al termine del primo allenamento ieri pomeriggio al Dagnino, a conferma di un profilo che potrà aiutare in maniera importante mister Roselli sia in campo che nelle dinamiche interne allo spogliatoio.