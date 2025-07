Calcio. I tre obiettivi della Baia Alassio Auxilium: "Giovani, visione e futuro"

Il comunicato gialloblu:

Il progetto Baia Alassio Auxilium porta il nome e il volto di chi, negli ultimi anni, ha creduto fortemente nell’idea di un Club rinnovato, oltre che ambizioso negli obiettivi, e di quelle persone che hanno investito grandi energie nella sua riorganizzazione, contribuendo a creare un ambiente sano in cui poter promuovere i valori positivi dello Sport.

La rinascita di questa Società, protagonista di un nuovo corso che – tra i risultati – ha già visto la Prima Squadra tornare in Promozione nella stagione 2024/2025, passa anche e soprattutto dalla valorizzazione del settore giovanile, che oggi registra un significativo aumento del numero di iscrizioni. Un mondo sempre più partecipato in cui si coltivano, ogni giorno, la passione e il talento dei più piccoli, spesso sotto la supervisione di professionisti che hanno il giallonero nel DNA e nel curriculum.

Esperienza e visione di dirigenza e staff tecnici – fondamentali i contributi del Dg Taverna, di Mister Sardo e dei vari responsabili della squadra (Bologna, Cappato, De Matteis, Mastroleo) – hanno portato un vento di rinnovamento nel team, che può sempre contare sulla vicinanza e il sostegno dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, nella persona di Roberta Zucchinetti, e di GESCO, con la totale disponibilità offerta nell’utilizzo delle sue strutture.

Il rilancio della Baia Alassio Auxilium, una realtà finalmente solida, ben strutturata e desiderosa di tornare a essere vera protagonista nel prossimo futuro, si fonda quindi sulla strategica valorizzazione del vivaio e sul consolidamento della Prima Squadra, tutto ciò con un interesse concreto alla promozione dell’immagine del nostro territorio.

E dovrà passare necessariamente anche dal contributo fondamentale di tutti coloro che, tra appassionati, imprenditori e in generale amanti della Città del Muretto, sceglieranno di appoggiare il progetto, scendendo in campo per il mondo giallonero.

Noi, intanto, gireremo tutta la Liguria cercando di onorare il prestigio e la storia del Club: ovvero, l’unica società calcistica rappresentativa di Alassio!"