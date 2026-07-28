Calciomercato | La Nolese chiude la campagna estiva con Alessandro Risso

La nota biancorossa:

La Nolese ha tesserato Alessandro Risso.

Centrocampista duttile e dinamico, Alessandro è un giocatore dotato di buone qualità tecniche, spiccata propensione offensiva e grande capacità di corsa. Grazie alla sua versatilità è in grado di interpretare diversi ruoli nella zona nevralgica del campo, mettendosi sempre al servizio della squadra.

Nella stagione 2023/2024 ha vestito la maglia del Celle nella formazione Juniores, mentre nell'ultima annata ha militato nel Giusvalla, confermando le sue qualità e maturando ulteriore esperienza.

Con il suo arrivo si completa il reparto di centrocampo e, di fatto, anche la rosa della Nolese per la stagione 2026/2027.