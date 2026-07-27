Calcio | Vado, Lionetti promuove il ritiro rossoblu: "C'è già un buon gruppo, le difficoltà ci stimolano" (VIDEO)

E' arrivato a conclusione il lavoro del Vado nel ritiro di Salice d'Ulzio per preparare al meglio lo storico debutto nel campionato di Serie C. Ai microfoni dei nostri inviati ha parlato uno dei volti nuovi della rosa rossoblù: Giorgio Lionetti, centrocampista classe '98 arrivato in estate dal Bra.

Dai carichi di lavoro atletici e tattici di questi primi giorni al feeling immediato che si sta creando nello spogliatoio, fino alle prospettive di un Girone B ricco di piazze blasonate: Lionetti ha tracciato un primo bilancio della pre-season, raccontando anche le sue caratteristiche tecniche e l'impatto con il salto di categoria.