Calciomercato | L'Albingaunia non sta a guardare, per la difesa piace Michele Latini

È una vera e propria corsa contro il tempo quella dell'Albingaunia, impegnata a farsi trovare pronta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione.
La dirigenza ingauna sta lavorando senza sosta per completare l'organico, con particolare attenzione agli under e ai profili in grado di garantire un impatto immediato nella nuova categoria. Un lavoro che, almeno dalle prime indiscrezioni, sembra procedere con rapidità ed efficacia.
Al "Riva" le bocche restano rigorosamente cucite, ma da "radiomercato" continuano a filtrare alcune indiscrezioni.
Per rinforzare il reparto arretrato, il nome più caldo è quello di Michele Latini, difensore centrale classe 2004 che, nonostante la giovane età, può già vantare un bagaglio di esperienze significativo.
Cresciuto nel settore giovanile del Legino, Latini ha poi vestito le maglie di Praese e Millesimo, maturando un percorso importante nel calcio dilettantistico ligure.
Salvo sorprese, il suo futuro sarà a tinte bianconere. Un innesto di spessore per la formazione di mister Cocco, che aggiungerebbe esperienza e fisicità al proprio pacchetto difensivo.