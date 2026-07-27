Calcio | La Carcarese Under 21 riparte dai suoi leader: fascia a Ogici, Domeniconi vice capitano

a Carcarese Under 21 riparte dalle proprie certezze e guarda al futuro. Anche per la nuova stagione il difensore Alessio Ogici, classe 2005, vestirà la fascia di capitano, confermandosi il punto di riferimento della formazione biancorossa. Al suo fianco, nel ruolo di vice capitano, ci sarà una delle novità del mercato estivo: il centrocampista Matteo Domeniconi, anche lui nato nel 2005.

Spiega il direttore generale Roberto Abbaldo: "Il progetto U21 non poteva che ripartire dal nostro capitano, perché Alessio Ogici oltre ad essere un giocatore importante è soprattutto un uomo di spessore, un leader positivo, un riferimento nello spogliatoio. Con lui arriva Matteo, che sarà il nostro vice capitano. Già lo scorso anno volevo portarlo a Carcare, purtroppo il progetto U21 era decollato tardi, ma oggi ritroviamo un giocatore cresciuto dopo l'esperienza di Altare in categoria superiore. Da Matteo ci aspettiamo che metta in campo la capacità di gestire momenti più complicati durante le gare, è un ragazzo con un piede molto educato e con la giusta esperienza per il campionato di Seconda."

L'arrivo di Domeniconi rappresenta quindi un innesto di qualità per il centrocampo, con la società convinta che il suo bagaglio tecnico e caratteriale possa contribuire alla crescita dell'intero gruppo.

"Un acquisto che ci farà fare un buon salto di qualità, insieme ad altri giovani che sono arrivati per crescere nella speranza di ritagliarsi un posto in Prima Squadra – continua Abbaldo - Il livello del torneo di Seconda si sta alzando e la Carcarese deve farsi trovare pronta, perché l'obiettivo è andare in Prima Categoria entro i prossimi due anni, ma giocando a calcio. Per questo sono arrivati altri ragazzi decisamente interessanti che sapranno alzare il livello tecnico della squadra".

La conferma di Ogici e l'investitura di Domeniconi rappresentano così i primi tasselli di una stagione nella quale la Carcarese Under 21 punta a consolidare il proprio percorso di crescita, valorizzando i giovani e costruendo una squadra competitiva, capace di accompagnare il progetto tecnico del club verso il traguardo futuro della Prima Categoria.