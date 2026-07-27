Calciomercato | Vado, nuova ufficialità: il Como presta Simonetta ai rossoblu

La nota rossoblu:

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo in prestito temporaneo dal Como di Jacopo Simonetta, trequartista classe 2006 reduce dalla prima esperienza nel calcio dei grandi con la maglia del Siracusa, nel girone C di Serie C.

Jacopo vanta alle spalle esperienze di rilievo nei settori giovanili di Spal, Cagliari, con cui vince la Coppa Italia Primavera nella stagione 2024/25, e Como. Adesso la seconda esperienza in Serie C con la maglia del Vado, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita.

Trequartista moderno, grande abilità nel dribbling e forte propensione all’uno contro uno, Jacopo è un calciatore duttile in grado di ricoprire più posizioni tra centrocampo e attacco.

Benvenuto in rossoblù, Jacopo!