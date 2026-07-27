Calciomercato | La Golfodianese ingaggia Fabio Mehmetaj, conferma anche per Alessandro Greco

Doppia operazione di mercato per il reparto offensivo della Golfodianese.

Nel giro di poche ore il club ponentino ha infatti ufficializzato sia la conferma di Alessandro Greco, autentico punto di riferimento dell'attacco rossoblù, sia l'ingaggio del centravanti classe 2003 Fabio Mehmetaj.

Per Mehmetaj si tratta di un ritorno. L'attaccante aveva infatti già vestito la maglia della Golfodianese prima di trasferirsi, nell'estate del 2024, alla Baia Alassio Auxilium. Con il club giallonero è stato tra i grandi protagonisti del salto in Promozione, chiudendo il biennio al "Ferrando" con 16 reti complessive.

Ora per il centravanti è tempo di una nuova avventura in rossoblù, dove ritroverà una maglia già indossata in passato.