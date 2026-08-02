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Calcio | 02 agosto 2026, 11:58

Calcio | Vado. E' Pierluigi Lepore il nuovo tecnico della formazione Primavera

I rossoblu affronteranno il campionato Primavera 4

Calcio | Vado. E' Pierluigi Lepore il nuovo tecnico della formazione Primavera

Il comunicato:

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare che Pierluigi Lepore sarà il nuovo allenatore della nostra Primavera 4.

Tecnico dalla grande esperienza, ha guidato in passato le prime squadre di Novese, Sestrese, Albenga e Cairese. Inoltre ha anche ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico al Cuneo, in Serie C, nella stagione 2018/19.

Già all’interno della famiglia rossoblù, dove la passata stagione ha allenato gli Allievi regionali 2009, Pierluigi è pronto adesso a continuare il suo percorso guidando la Primavera 4.

cs

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