Nuoto | Idea Sport Albenga, spettacolo ai Campionati Italiani: Agata Risso sul podio e pioggia di finali

Spettacolare bilancio per l’Idea Sport Albenga (tesserata per la coalizione ligure Superba Nuoto) ai Campionati Italiani di nuoto di Roma 2026. Sotto la guida del tecnico Davide Dreossi, la squadra ligure ha brillato nella capitale, conquistando medaglie, finali e prestigiosi pass per gli assoluti.



La copertina di giornata spetta ad Agata Risso, autrice di una splendida medaglia di bronzo nei 200 dorso chiusi in 2:19.2, e ottava (personal best di 1:04) nella finale dei 100 dorso.



Grandissimi riscontri anche dagli altri alfieri albenganesi, spesso in gara contro atleti del primo anno superiore:



Celeste Berra: 5ª nei 50 rana (32.65), prima della sua annata e pass staccato per i Campionati Italiani Assoluti.



Lorenzo Giordano: Doppia finale assoluta e top 10 nei 50 rana (8° con 28.06) e nei 100 rana (9° con il personale di 1:01.57).



Greta Scianda: Nona nei 50 dorso (30.18, 2ª della sua età) e in gara nei 100 dorso.



Alessio De Angelo: Ottimo progresso nei 100 stile (52.40) e solida prova nei 50 stile.





Virginia Uccelli: 11ª e vicinissima alla finale nei 200 stile, impegnata anche negli 800 stile , 100 stile e nelle staffette.



Arianna Avanzini: Protagonista nei 50 e 100 stile e nei 100 dorso, trascinatore con il suo 2:08 nei 200 della staffetta 4x200 stile, entrata nella top 10 nazionale.



"L'obiettivo era la qualifica alla finale, considerando che quasi tutti gareggiavano con l'annata più grande" — ha commentato visibilmente orgoglioso l'allenatore Davide Dreossi — "Obiettivo centrato, non potevo chiedere di meglio. Sono fiero di loro"