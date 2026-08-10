 / Calcio

Calcio | 10 agosto 2026, 10:57

Calcio | Albingaunia. Riecco Andrea Rocca: "A questa maglia non si può dire di no, sarà una stagione da elmetto" (VIDEO)

Calcio | Albingaunia. Riecco Andrea Rocca: &quot;A questa maglia non si può dire di no, sarà una stagione da elmetto&quot; (VIDEO)

Una bella parata del portiere della Baia Alassio e una traversa colpita con un lob calibrato (quasi) alla perfezione: Andrea Rocca è andato subito vicino al gol nel giorno del suo ritorno con la maglia dell’Albingaunia.

Ieri sera, al Riva, i bianconeri hanno affrontato le vespe nell'amichevole terminata con il risultato di 2-2, con gli ingauni in crescendo nel corso della gara e già consapevoli del tipo di stagione che li attende.

Il ripescaggio ha infatti permesso alla squadra di mister Cocco di salire in Promozione, ma per riuscire a mantenere la categoria serviranno determinazione, continuità e il giusto atteggiamento. Un concetto ribadito anche dall’attaccante loanese nell'immediato post partita.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium