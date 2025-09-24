Edizione locale
Calcio. L'Albissole vince, convince e avanza in Coppa: un Savona incerottato ko 3-1 al "Faraggiana"
Calcio, Coppa Italia Promozione. Alla magia di Mariani risponde Polito, il Finale pareggia con il Ceriale e avanza gli ottavi!
Calcio, Celle Varazze. Pisano si tiene stretta la prestazione con il Vado: "Si rosica, ma la squadra dev'essere fiera della partita che ha fatto" (VIDEO)
Calcio, Vado. Roselli esalta lo spirito di gruppo: "Non conta cosa chiedo io, ma il bene della squadra" (VIDEO)
Calcio. Serie D, la marcia del Vado prosegue: con il Celle Varazze basta Arras, è 1-0 all'Olmo-Ferro
Calcio. Alla Cairese non basta una grande ripresa, il Varese brinda con Guerini e Romero
Calcio, Serie D. I risultati in tempo reale del turno infrasettimanale
Calcio, Serie D. Il Vado prosegue il percorso netto battendo il Derthona, gli scatti dal Chittolina (FOTOGALLERY)
Calcio, Coppa Italia di Promozione: tutto in gioco in Ceriale - Finale e Albissole - Savona
Calcio. Simone Marinelli torna a Parigi, anche l'ex presidente di Savona e Albenga alla cerimonia del Pallone d'Oro
Calcio
|
24 settembre 2025, 13:12
Calcio, Serie D. Il Vado prosegue il percorso netto battendo il Derthona, gli scatti dal Chittolina (FOTOGALLERY)
Decide la rete di Pisanu a pochi minuti dal novantesimo
Lorenzo Tortarolo
