Calcio | 24 settembre 2025, 19:50

Calcio, Coppa Italia Promozione. Alla magia di Mariani risponde Polito, il Finale pareggia con il Ceriale e avanza gli ottavi!

la differenza reti premia i giallorossoblu che si qualificano agli ottavi, gara equilibrata al "Merlo", con i locali a sbloccarla ma gli ospiti hanno pareggiato subito

CERIALE - FINALE 1-1 (Mariani 81', Polito 86')

 

50' FINISCE QUA! PASSA IL FINALE

49' spreca G. Beluffi, non trova la porta 

45' cinque di recupero

42' ci riprova Polito, tiro a giro bloccato da Gallo

41' PAREGGIA IL FINALE! POLITO INSACCA. Costruzione dalla sinistra e palla messa in mezzo, Polito stoppa e realizza dal centro dell'area

39' Bazzano per Ferrara nel Finale, Kacellari per Buonocore nel Ceriale. Ora il Finale deve spingere per il pareggio, risultato favorevole ai giallorossoblu per passare il turno

36' ARCOBALENO DI MARIANI E CERIALE IN VANTAGGIO! Serviva l'episodio e la giocata individuale: eccola da punizione

35' ammonito G. Puddu, punizione molto succulenta per i biancoblu

31' entra anche Molina, esce Renda per i padroni di casa

28' G. Beluffi in campo, esce Destito, fuori anche Quartieri ed entra Guaraglia nel Ceriale

28' ammonito Polito, fermato Buonocore in fase d'incursione

27' punizione di Renda battuta in mezzo, Grenna con i pugni, ci prova poi Beluffi che svirgola, tiro che diventa un assist ma il compagno non ci arriva

25' primo tiro in porta del Finale, cross dalla destra, Vuillermoz controlla e scarica al limite per Risso, blocca Gallo

24' Minetti per Barbero nel Finale. Ammonito poco dopo un dirigente dei giallorossoblu

23' ancora Buonocore, non riescono a fermarlo i giallorossoblu, poi il tiro dal limite rasoterra, ci arriva Grenna in sicurezza

22' salvataggio di Caligaris sulla linea di porta! Dopo il guizzo di Buonocore, con tanto di numero sull'esterno, palla in area per Destito che a botta sicura, respinge il difensore

21' Franco per Rosso nel Ceriale, prima mossa di Mambrin

19' esce Olivieri, entra Ballone nel Finale

18' contatto a palla lontana tra Buonocore e Risso, rimane giu il giocatore di casa, non ha visto nulla l'arbitro 

13' ammonito mister Fazio

12' fa fatica a ricercare i propri riferimenti il Finale, la pressione del Ceriale sta mettendo parecchio in difficoltà la squadra di Alessi

11' spreca Destito, pallone alto da buona posizione

7' entra Polito nel Finale, esce Dagnino, tornato 

6' giallo per Olivieri

2' tacco di Mariani, raccoglie L. Beluffi che calcia di prima intenzione, parabola alta che scende dritta dritta tra le mani di Grenna

21:01 ripartiti!

Caligaris al posto di Arzarello nel Finale

SECONDO TEMPO

48' si chiude qua il primo tempo

45' due di recupero

44' ammonito prima G. Beluffi in panchina e poi, in rapida successione, giallo e rosso a Trimarchi, dirigente di casa

41' batte Renda, traiettoria che supera la barriera ma non angolatissima, respinge Grenna

40' punizione Ceriale, fallo di Arzarello da fuori area, punizione ma niente cartellino

36' ammonito Arzarello

35' pressione si ma fino ad un certo punto per il Finale che lascia costruire il Ceriale all'interno della propria metàcampo, biancoblu che non riescono a trovare tanti spazi: molto attenti i giallorossoblu. Discorso diverso invece per il Finale, pressato in fase di costruzione e spesso con qualche errore dovuto alla fretta 

32' uscita spericolata di Gallo a fermare una potenziale azione del Finale, gran intervento del numero uno di casa

28' ammonito anche Destito, in ritardo su Barbero

27' ammonito Tona. Poco fa un errore di Buonocore ha spalancato un attimo il campo al Finale che non è riuscito a punire i biancoblu

19' Destito non riesce a impattare sul cross perfetto di Buonocore, sul secondo palo è mancato proprio lo stacco da parte del n.7 che è riuscito a toccarla ma male

15' poco da segnalare finora, gara equilibrata e nessuna azione pericolosa creata dalle due squadre

20:01 partiti

PRIMO TEMPO

 

Formazioni

 

CERIALE: Gallo, Zaytsev, Quartieri, Negroni, Buonocore, D'Aiuto, L. Destito, L. Beluffi, Rosso, Mariani, Renda

A disposizione: Martinetti, Andreetto, Miranda, Guaraglia, Gaudino, Franco, Kacellari, G. Beluffi, Molina

Allenatore: Mambrin

 

FINALE: Grenna, Tancredi, Vuillermoz, G. Puddu, Arzarello, Tona, Barbero, Olivieri, Risso, Ferrara, Dagnino

A disposizione: Mondina, Amatruda, Medas, Caligaris, Mallarino, Minetti, Bazzano, Polito

Allenatore: Alessi

 

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistenti: Filippo Morbelli (Albenga) - Jetmir Hasa (Albenga)

Eric Parodi

