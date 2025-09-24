Calcio, Coppa Italia Promozione. Alla magia di Mariani risponde Polito, il Finale pareggia con il Ceriale e avanza gli ottavi!

CERIALE - FINALE 1-1 (Mariani 81', Polito 86')
50' FINISCE QUA! PASSA IL FINALE
49' spreca G. Beluffi, non trova la porta
45' cinque di recupero
42' ci riprova Polito, tiro a giro bloccato da Gallo
41' PAREGGIA IL FINALE! POLITO INSACCA. Costruzione dalla sinistra e palla messa in mezzo, Polito stoppa e realizza dal centro dell'area
39' Bazzano per Ferrara nel Finale, Kacellari per Buonocore nel Ceriale. Ora il Finale deve spingere per il pareggio, risultato favorevole ai giallorossoblu per passare il turno
36' ARCOBALENO DI MARIANI E CERIALE IN VANTAGGIO! Serviva l'episodio e la giocata individuale: eccola da punizione
35' ammonito G. Puddu, punizione molto succulenta per i biancoblu
31' entra anche Molina, esce Renda per i padroni di casa
28' G. Beluffi in campo, esce Destito, fuori anche Quartieri ed entra Guaraglia nel Ceriale
28' ammonito Polito, fermato Buonocore in fase d'incursione
27' punizione di Renda battuta in mezzo, Grenna con i pugni, ci prova poi Beluffi che svirgola, tiro che diventa un assist ma il compagno non ci arriva
25' primo tiro in porta del Finale, cross dalla destra, Vuillermoz controlla e scarica al limite per Risso, blocca Gallo
24' Minetti per Barbero nel Finale. Ammonito poco dopo un dirigente dei giallorossoblu
23' ancora Buonocore, non riescono a fermarlo i giallorossoblu, poi il tiro dal limite rasoterra, ci arriva Grenna in sicurezza
22' salvataggio di Caligaris sulla linea di porta! Dopo il guizzo di Buonocore, con tanto di numero sull'esterno, palla in area per Destito che a botta sicura, respinge il difensore
21' Franco per Rosso nel Ceriale, prima mossa di Mambrin
19' esce Olivieri, entra Ballone nel Finale
18' contatto a palla lontana tra Buonocore e Risso, rimane giu il giocatore di casa, non ha visto nulla l'arbitro
13' ammonito mister Fazio
12' fa fatica a ricercare i propri riferimenti il Finale, la pressione del Ceriale sta mettendo parecchio in difficoltà la squadra di Alessi
11' spreca Destito, pallone alto da buona posizione
7' entra Polito nel Finale, esce Dagnino, tornato
6' giallo per Olivieri
2' tacco di Mariani, raccoglie L. Beluffi che calcia di prima intenzione, parabola alta che scende dritta dritta tra le mani di Grenna
21:01 ripartiti!
Caligaris al posto di Arzarello nel Finale
SECONDO TEMPO
48' si chiude qua il primo tempo
45' due di recupero
44' ammonito prima G. Beluffi in panchina e poi, in rapida successione, giallo e rosso a Trimarchi, dirigente di casa
41' batte Renda, traiettoria che supera la barriera ma non angolatissima, respinge Grenna
40' punizione Ceriale, fallo di Arzarello da fuori area, punizione ma niente cartellino
36' ammonito Arzarello
35' pressione si ma fino ad un certo punto per il Finale che lascia costruire il Ceriale all'interno della propria metàcampo, biancoblu che non riescono a trovare tanti spazi: molto attenti i giallorossoblu. Discorso diverso invece per il Finale, pressato in fase di costruzione e spesso con qualche errore dovuto alla fretta
32' uscita spericolata di Gallo a fermare una potenziale azione del Finale, gran intervento del numero uno di casa
28' ammonito anche Destito, in ritardo su Barbero
27' ammonito Tona. Poco fa un errore di Buonocore ha spalancato un attimo il campo al Finale che non è riuscito a punire i biancoblu
19' Destito non riesce a impattare sul cross perfetto di Buonocore, sul secondo palo è mancato proprio lo stacco da parte del n.7 che è riuscito a toccarla ma male
15' poco da segnalare finora, gara equilibrata e nessuna azione pericolosa creata dalle due squadre
20:01 partiti
PRIMO TEMPO
Formazioni
CERIALE: Gallo, Zaytsev, Quartieri, Negroni, Buonocore, D'Aiuto, L. Destito, L. Beluffi, Rosso, Mariani, Renda
A disposizione: Martinetti, Andreetto, Miranda, Guaraglia, Gaudino, Franco, Kacellari, G. Beluffi, Molina
Allenatore: Mambrin
FINALE: Grenna, Tancredi, Vuillermoz, G. Puddu, Arzarello, Tona, Barbero, Olivieri, Risso, Ferrara, Dagnino
A disposizione: Mondina, Amatruda, Medas, Caligaris, Mallarino, Minetti, Bazzano, Polito
Allenatore: Alessi
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistenti: Filippo Morbelli (Albenga) - Jetmir Hasa (Albenga)