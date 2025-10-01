Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Scattano i quarti di finale, alle 20:00 super derby tra Pietra Ligure e San Francesco Loano

Una qualificazione in ballo, un derby sentitissimo e l'opportunità di mettersi alle spalle una domenica non ideale.

Tra poche ore, alle 20:00 Pietra Ligure e San Francesco Loano scenderanno in campo per i quarti di finale di andata di Coppa Italia di Eccellenza, in un confronto tra biancocelesti e rossoblu che nel corso delle ultimi stagioni ha assunto sempre maggiore pepe.

Moraglia e Lupo penseranno al contempo alle dinamiche di campo, bilanciando le energie anche in ottica campionato. I padroni di casa domenica prossima riceveranno al Devincenzi la capolista Campomorone Sant'Olcese con l'obiettivo di ridurre le distanze dalla vetta, mentre gli ospiti andranno alla ricerca della prima vittoria stagionale contro la Fezzanese.

Un passo alla volta però, il primo step è in programma alle 20:00, con altre tre partite in contemporanea: proprio i verdi levantini riceveranno l'Arenzano, la Voltrese sfiderà il Molassana e il Campomorone il Rivasamba.