Calcio, Celle Varazze. La prima capriola di Capra non basta contro il Ligorna: "Ma la prestazione ci dà fiducia" (VIDEO)

L'attaccante finalese ha aperto le danze nel corso del primo tempo: "Peccato non averlo chiuso in vantaggio". Il passaggio di testimone? Con Ginamarco Insolito: "Mi rivedo in lui, può fare grandi cose"

La prima capriola con il Celle Varazze di Edoardo Capra

Pochi giocatori conoscono a menadito le dinamiche della Serie D come Edoardo Capra.

Ecco perchè le parole dell'attaccante del Celle Varazze assumono ancor più significato dopo la sconfitta maturata nel finale in casa del Ligorna.

La prestazione è stata infatti di livello, contro una delle squadre più continue degli ultimi anni. Restano ovviamente da mettere ancora a fuoco determinati aspetti, ma i 90 minuti vissuti a Genova possono lasciare ben sperare per gli obiettivi stagionali biancoblu.

Una nota particolare Capra l'ha rivolta per Gianmarco Insolito da molti considerato come possibile futuro suo alter-ego.

Lorenzo Tortarolo

