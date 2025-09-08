Calcio, Celle Varazze. La prima capriola di Capra non basta contro il Ligorna: "Ma la prestazione ci dà fiducia" (VIDEO)

Pochi giocatori conoscono a menadito le dinamiche della Serie D come Edoardo Capra.
Ecco perchè le parole dell'attaccante del Celle Varazze assumono ancor più significato dopo la sconfitta maturata nel finale in casa del Ligorna.
La prestazione è stata infatti di livello, contro una delle squadre più continue degli ultimi anni. Restano ovviamente da mettere ancora a fuoco determinati aspetti, ma i 90 minuti vissuti a Genova possono lasciare ben sperare per gli obiettivi stagionali biancoblu.
Una nota particolare Capra l'ha rivolta per Gianmarco Insolito da molti considerato come possibile futuro suo alter-ego.