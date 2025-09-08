Calciomercato. Fantasia argentina per la Carcarese. Preso Tomas Garcia, trequartista scuola Racing

A pochi giorni dall’inizio del campionato, ecco l’ultima new entry della stagione per la Carcarese di Battistel: si tratta di Tomas Agustin Garcia, leva 2004.

Argentino, Garcia è cresciuto nel settore giovanile professionistico del Racing Club. Di ruolo trequartista o esterno offensivo, ha già totalizzato 29 presenze in Serie D tra Gladiator (dove ha realizzato anche una rete) e Cairese, dove ha giocato lo scorso anno. Nella stagione 2023-24 ha collezionato 15 presenze e 2 gol con la Primavera della Ternana.

“Ho deciso di venire alla Carcarese perché conosco il direttore sportivo Matteo Giribone, mi ha spiegato il progetto e mi è piaciuto molto – spiega Garcia – Inoltre qui ritrovo anche due miei ex compagni: Chicco Berretta e Marco Chiarlone, entrambi mi hanno parlato molto bene della società. So anche che a Carcare c’è una tifoseria calorosa e di questo ne sono molto felice, per noi argentini è importante sentire il sostegno dei tifosi”.

Dichiara il direttore sportivo Matteo Giribone: “Tomas è un giocatore che può sicuramente darci una mano in quanto ha sia qualità tecniche che umane, oltre a tanta voglia di mettersi in mostra. Giocatore dal piede mancino, può occupare tutti i ruoli nella trequarti e può fare anche la mezzala in un centrocampo a tre, come già avvenuto lo scorso anno a Cairo. La sua duttilità è sicuramente un valore aggiunto. Ci teniamo a ringraziare la Cairese per la buona riuscita della trattativa”.