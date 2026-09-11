Calcio | Pontelungo. Domani arriva la Virtus Sanremese, Zanardini: "In estate il club ha lavorato bene, ora in campo con carattere"

Scenderà in campo domani il Pontelungo per l'ultima giornata di Coppa Promozione. La Virtus Sanremese contenderà il passaggio del turno agli ingauni nella cornice dell'Annibale Riva, in una gara comunque utile per tarare gli ultimi preparativi in ottica campionato.

Una stagione che, secondo mister Zanardini, dovrà essere sostanzialmente diversa rispetto alla scorsa, soprattutto a livello di carattere e attitudine.



Mister, dall'esterno c'è la sensazione che partiate con maggiori certezze rispetto a un anno fa.

«Sì, sono più tranquillo. Il campionato sarà più duro, ma abbiamo una buona squadra e, secondo me, siamo completa in tutti i reparti. Anche dal punto di vista dei giovani siamo a posto, quindi sicuramente partiamo con maggiore convinzione rispetto all'anno scorso».





Contro la Virtus Sanremese c'è in palio la qualificazione, ma sarà anche un bel test contro una delle favorite alla vittoria finale.

«Vero, ma le partite con Ventimiglia e Baia Alassio non sono state da meno. Sono comunque gare che mi sono servite per valutare determinate situazioni. In entrambe le occasioni le assenze ci hanno condizionato: vale per tutti, ovviamente, ma per la nostra economia di gioco non eravamo sicuramente al meglio».





Portiere e difensore forti, oltre a un centravanti che segni: partite da questa base?

«Il centravanti vero e proprio non ce l'abbiamo, perché Sfinjari non è propriamente una punta centrale. È comunque una situazione che rientra nel mio modo di giocare. Il nostro vero attaccante è Federico Ardissone: se lui sta bene, di conseguenza anche Sfinjari può trarne un vantaggio enorme.

La cosa più importante, però, è aver ritrovato lo spirito del Pontelungo. L'ho visto anche nell'allenamento di ieri. Adesso dobbiamo riuscire a portarlo in partita».





L'inizio di campionato sarà subito impegnativo.

«Sì, abbiamo un avvio piuttosto duro: nelle prime quattro giornate affronteremo in trasferta anche Masone e Sestri. Dopo il primo mese di campionato capiremo un po' a che punto siamo, anche sotto l'aspetto caratteriale.

A livello di squadra potremo giocarcela con tutti. Dovremo però essere sempre sul pezzo e avere l'atteggiamento mentale giusto».





Atteggiamento che è mancato l'anno scorso.

«Dopo undici anni è stato necessario confrontarsi con il presidente per capire se e come andare avanti. Ci siamo parlati in maniera schietta e penso che questo sia servito a entrambi.

Adesso dipende da noi, dai risultati e soprattutto dall'attitudine. Le partite si possono anche perdere, ma la propria identita no. L'anno scorso prendevamo gol troppo facilmente e non sono riuscito a mettere mano a quella situazione come avrei voluto. Quest'anno lo spirito dovrà essere totalmente diverso».