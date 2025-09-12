Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti della prima giornata, Savona - Baia Alassio a Carida

CERIALE CALCIO – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Matteo Moretti (Savona)
Assistente 2: —
FINALE LIGURE – ALBISSOLE 1909
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)
Assistente 2: Matteo Crotti (Genova)
LEGINO 1910 – MASONE
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Luca Novaro Mascarello (Imperia)
Assistente 2: Mattia Terracciano (Imperia)
NEW BRAGNO CALCIO – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistente 1: Silvano Salvestrini (Albenga)
Assistente 2: Valerio Bonavita (Albenga)
PRAESE 1945 – LITTLE CLUB JAMES
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Giorgio Galante (Genova)
Assistente 2: Luca Risso (Genova)
SAVONA F.B.C. 1907 – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistente 1: Davide Laconi (Genova)
Assistente 2: Nicolò Bruno Biasotti (Genova)
SERRA RICCO’ 1971 – CA DE RISSI SG
Arbitro: Giuseppe Fara (Genova)
Assistente 1: Emmanuel Crova (Chiavari)
Assistente 2: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
SUPERBA CALCIO 2017 – PONTELUNGO 1949
Arbitro: Andrea Pau (Genova)
Assistente 1: Francesco Da Canal (Genova)
Assistente 2: Jacopo Ruggiero (Genova)