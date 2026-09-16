Calcio. Serie D, tripletta di Piacenza e sigillo di Gualtieri: il Millesimo stordisce l'Alessandria, al "Viglino" è 4-1 giallorosso

MILLESIMO - ALESSANDRIA 4-1 (21' Piacenza, 27' Piacenza, 50' Gualtieri, 71' Piacenza - 42' Cirio)

FINISCE QUI! TRIONFO MILLESIMO AL "VIGLINO"! LA SQUADRA DI MACCHIA SI REGALA UNA GIORNATA STORICA RIFILANDO UN SONORO 4-1 ALL'ALESSANDRIA! Man of the match Piacenza, autore di una tripletta, con la rete di Gualtieri a sigillare i tre punti. Giornata nera per la formazione di Sesia, in evidente difficoltà in fase difensiva e poco lucida anche negli ultimi venti metri

90' quattro minuti di recupero

90' Villa, nei pressi della bandierina, resiste alla carica di due avversari trovando un cross al bacio girato nello specchio della porta da Piazza, Anino blocca in due tempi

86' è il momento di Villa nel Millesimo, standing ovation per Piacenza

83' punizione velenosa di Saccà respinta da Conde con i pugni, Benedetto tenta il tap in sbattendo però contro il muro giallorosso

81' partita totale di Gualtieri, onnipresente in fase di possesso e non, altro ripiegamento difensivo a frenare la corsa di Diagne

80' applausi per Riccardo Villar, al suo posto spazio a Cinquini

79' sombrero di Piacenza su Benedetto, letteralmente stordito dalle giocate dell'attaccante giallorosso quest'oggi, sbaglia però il successivo controllo il numero ventuno di casa che favorisce l'uscita di Anino

78' Gadau lascia il campo a Insolito, forze fresche per mister Macchia in questo finale di partita

77' Lo Duca per Cirio, Sesia non corre rischi dopo l'episodio di pochi secondi fa richiamando in panchina l'autore del momentaneo 1-2 alessandrino

75' ammonito Cirio, braccio largo su Gabelli che non gradisce... Si infiamma anche la tribuna del Viglino

73' ci sta capendo poco o nulla l'Alessandria in fase difensiva, Piacenza lascia sul posto il diretto avversario sfiorando addirittura il quarto gol personale

71' LA TRIPLETTA DI PIACENZA! 4-1 MILLESIMO! Punizione battuta rapidamente da Villar a scatenare la corsa in campo aperto di Gabelli, che regala al compagno un pallone da spingere solamente alle spalle di Anino!

68' calcia D'Iglio sul palo di Conde, sfera a lato di un palmo

67' Nenci ferma irregolarmente Rizzo al limite dell'area, punizione interessante per l'Alessandria e giallo per il giocatore giallorosso

64' staffetta Totaro-Gabelli, secondo cambio ordinato da Macchia, ammonito poco fa per proteste

63' sugli sviluppi del calcio d'angolo è ancora l'ex Savona e Derthona a cercare il palo più lontano, Conde in tuffo si oppone sbrogliando una situazione delicata

62' Alessandria a un soffio dal 2-3, Saccà raccoglie sul secondo palo la sfera calciando a giro, riflesso di Conde con la mano di richiamo a mettere in corner

59' arriva anche il penultimo cambio per i grigi: Balan rileva Larotonda

56' Sesia si gioca carta Saccà, esce Diop. Nel Millesimo in campo Piazza per Rossello

53' ci prova D'Iglio dai venti metri, sinistro impreciso con il corpo troppo all'indietro che si perde sopra la traversa

50' GUALTIERI!! IL MILLESIMO CALA IL TRIS! Angolo a rientrare di Villar nel cuore dell'area piccola, dove sbuca Gualtieri che, di testa, infila Anino. 3-1 giallorosso, ma ancora da rivedere la difesa piemontese, tutt'altro che convincente quest'oggi...

48' triangolazione Lazzaretti-Ferraro, traversone del terzino giallorosso deviato in angolo

46' ed è proprio di Diagne il primo tiro in porta di questa ripresa, Conde para in due tempi

46' si riparte con due sostituzioni in casa Alessandria: dentro Diagne e Ceccarelli, escono Camara e Tiana

SECONDO TEMPO

Si va al riposo con il Millesimo avanti 2-1 sull'Alessandria: doppietta di Piacenza e rete di Cirio, in mezzo altre due occasioni clamorose di Gualtieri e Totaro a testimonianza di un'ottima prestazione da parte dell'undici di Macchia. Tra poco il racconto della ripresa

43' dopo aver sfiorato il 3-0 in un paio di situazioni a dir poco nitide, incassa il 2-1 la formazione valbormidese, che deve cercare di gestire con lucidità e attenzione questo finale di frazione

42' CIRIO, DIMEZZA LO SVANTAGGIO L'ALESSANDRIA: corner ad uscire di D'Iglio, colpo di testa di Alfiero respinto da Conde, che nulla può sul successivo tap in di Cirio.

39' altra chance clamorosa per la squadra di Macchia! Contropiede micidiale che manda Totaro a tu per tu col portiere alessandrino, si salva ancora il numero uno ospite che respinge con il corpo il destro troppo centrale della punta del Millesimo

37' Millesimo a un passo dal tris! Devastante lo strappo di Gualtieri che lascia sul posto Camara, bravo invece Anino a restare in piedi fino all'ultimo e a respingere la conclusione del numero undici giallorosso

36' cross dalla destra di un onnipresente Piacenza, Totaro in area riesce a difendere il pallone calciando però da posizione troppo defilata, solo esterno della rete per il numero sette di casa

31' Rossello è il primo ammonito in casa valbormidese, intervento in ritardo su Larotonda

30' furibondo in panchina mister Sesia, insoddisfatto dell'atteggiamento dei suoi: sono stati dieci minuti a fuoco da parte di un Millesimo che quando si accende riesce a creare seri problemi ai piemontesi

27' ANCORA PIACENZA!! HA RADDOPPIATO IL MILLESIMO! Pallone in verticale per l'attaccante giallorosso che sorprende la difesa dei grigi, glaciale l'ex Cairese a infilare ancora Anino con un mancino potente e preciso sotto la traversa! E' una bolgia il "Viglino"! 2-0!

23' e sfiora subito il 2-0 la squadra di Macchia! Traversone dalla destra di Nenci, Piacenza raccoglie al vertice dell'area piccola calciando di prima intenzione col destro, decisiva la deviazione con la schiena di un difensore alessandrino che mette in corner

21' PIACENZA! IL MILLESIMO E' IN VANTAGGIO! Grande spunto di Gualtieri a sinistra, cross basso sul primo palo e zampata da attaccante di razza del numero ventuno giallorosso, che infila Anino sotto l'incrocio! 1-0 al Viglino!

17' traversone tagliato in area da parte di D'Iglio, pallone troppo lungo che Diop e Alfiero non riescono a raggiungere. Alessandria superiore a livello di fraseggio, il Millesimo si accende a folate

13' primo corner per il Millesimo, traiettoria a rientrare di Villar respinta dalla retroguardia piemontese

12' Alessandria ancora pericolosa: Alfiero cambia gioco per Rizzo, imbucata su Diop che in diagonale chiama Conde alla parata a terra, c'è qualità nella manovra dei "grigi"

10' Lazzarini si libera di forza sulla corsia mancina, traversone basso sul primo palo per Cirio che, in spaccata, colpisce il palo esterno. Era comunque in traiettoria il portiere del Millesimo, Conde

7' subito tanto agonismo in campo, padroni di casa senza alcun timore reverenziale contro una delle squadre più accreditate del girone

3' Millesimo con il 4-3-1-2: Lazzaretti vertice basso del rombo di centrocampo, Villar trequartista alle spalle di Totaro e Piacenza. Sesia invece conferma il tandem offensivo Diop-Alfiero nel 3-5-2 di partenza

1' si parte! Gremita la nuova tribuna del "Viglino", buona rappresentanza di tifosi ospiti, circa 800 spettatori per il primo turno infrasettimanale del campionato!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

MILLESIMO: Conde, Gadau, Totaro, Lazzaretti, Villar, Gualtieri, Reali, Piacenza, Nenci, Rossello, Ferraro. A disposizione : Sciascia, Cigliutti, Cinquini, Piazza, Insolito, Ghibaudo, Gabelli, Cappellari, Villa. Allenatore : Macchia

ALESSANDRIA: Anino, Benedetto, D'Iglio, Diop, Rizzo, Alfiero, Lazzarini, Cirio, Camara, Larotonda, Tiana. A disposizione : Colla, Ceccarelli, Morganti, Balan, Saccà, Diagne, Lo Duca, Boveri, Savona. Allenatore : Sesia

Arbitro: Santeramo di Monza