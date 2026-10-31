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Calcio | 31 ottobre 2026, 17:26

Calcio | Il Vado spaventa il Grosseto, un punto a testa al Sivori per le squadre di Riolfo e Indiani

Rossoblu due volte in vantaggio con Cernigoi e Vita, ma ripresi da Gaddini e Andreoli. Due a due il risultato finale

foto Cristiano Forte

foto Cristiano Forte

VADO - GROSSETO 2-2 (11' Cernigoi, 42' Vita -  29' Gaddini, 68' Andreoli)
 

95' FINISCE QUA! IL VADO FERMA IL GROSSETO AL TERMINE DI 90 MINUTI BEN DISPUTATI

95' FVS finale del Grosseto, i maremmani provano a reclamare un calcio di rigore. ma non c'è nulla

92' ultimo cambio Vado, Riolfo richiama Ferro (stanchissimo), in campo Rosa

90' ci saranno cinque minuti di recupero

85' continua a trovare spazi a destra il Vado, questa volta è Ghezzi a calciatre su Marcu dopo l'assist di Ferro

81' cambi Grosseto, in panchina Brenna e Fiorani, Ciraudo e Cerretelli al loro posto

80' dieci alla fine, può succedere davvero di tutto al Sivori

78' Lischetti gestisce palla al limite, Lionetti punta di destro il secondo palo, Marcu salva tutto. Il Vado stava per rimettere la freccia

74' Traversa del Grosseto direttamente da corner, a colpire il legno è stato Gaddini

28' Vado di colpo in difficoltà, rischia l'autorete Gulinelli. Deve riordinare le idee in questa fase la squadra di Riolfo

27' Riolfo lancia in campo Lionetti, esce Hergheligiu

23' IL PAREGGIO DEL GROSSETO! ANDREOLI BATTE DI DESTRO, LA PALLA SBATTE SU SALTARELLI  IMPENNANDOSI, BELLOCCI E' SBILANCIATO E NON RIESCE A RECUPERARE LA POSIZIONE, TRASCINANDOSI LA PALLA IN PORTA.

22' risponde Riolfo, Lischetti per Vita e Cernigoi per Ghezzi

21' nuovo cambio Grosseto: Fantacci per Fiorini

20' gol annullato al Vado, sulla triangolazione De Rinaldis - Vita: la rete del centrocampista viene annullata per la posizione irregolare della punta

18' massima pressione del Grosseto, Grenna dal limite calcia a botta sicura, la difesa di casa mura la battuta

16' ammonito Hergheligiu

15' colpo di ginocchio per Gaddini, Bellocci recupera la sfera

12' si innesca il tridente di Riolfo, Cernigoi fa correre Ferro, assist per Vita ripreso all'ultimo secondo utile dalla retroguardia ospite

8' Grosseto che prova a cambiare passo in questo avvio di ripresa, il Vado è in controllo

4' problemi per Fiorini, il giocatore biancorosso rientra in campo dopo pochi istanti

1' cambia Indiani, in campo Montini per Ampollini

SECONDO TEMPO
 

45' TERMINA IL PRIMO TEMPO, GRAN BEL VADO AL SIVORI

42' VADO DI NUOVO AVANTI! VITA! COLPO DA BILIARDO SUL SECONDO PALO DOPO L'OTTIMA GIOCATA A DESTRA DI FERRO! PARTITA DIVERTENTISSIMA AL SIVORI

38' infortunio muscolare per Gori, entra al suo posto Mastroianni. Il Grosseto perde il suo centravanti

34' proseguono le schermaglie tra le due squadre, un'opportunità per Gaddini e Vita

29' IL PAREGGIO DEL GROSSETO! GADDINI! BATTUTA PRECISA DOPO IL SERVIZIO DI FABBRI, TIRO IMPRENDIBILE PER BELLOCCI

28' Gaddini si divora il pareggio, Gaddini serve Gori che con il mancino calcia incredibilmente a lato

24' finta magica di Cernigoi, il servizio per Ferro arriva però con il compagno di squadra in posizione irregolare

23' sveglio Bellocci nella presa bassa, perfetto l'anticipo su Gori

22' non si intendono Vita e Ferro, peccato era una buona opportunità

20' primi 20 minuti praticamente perfetti per i rossoblu: bravi a serrare i ranghi in difesa e pericolosi in zona offensiva

16' punizione Grosseto dai 22 metri, Gaddini scavalca la barriera, ma senza trovare lo specchio

14' Il Vado prova a cavalcare l'onda, sempre con Cernigoi, respinta la conclusione della punta ex Virtus Verone

11' VADO IN VANTAGGIO! CERNIGOI! COLPO DI TESTA SUL PRIMO PALO, INNESCATO DA SAIANI, DAGLI SVILUPPI DI CALCIO D'ANGOLO!

9' risposta Grosseto, Ampollini scodella in area per Fabbri, il giocatore biancorosso si allunga senza impattare la sfera

8' verticalizzazione improvvisa a liberare Ferro in area, destro incrociato bloccato in due tempi da Marcu. Poteva fare meglio l'attaccante rossoblu

6' sembra confermato il rombo di Ostia, con Ferro alle spalle di Vita e Cernigoi. Cintura mediana con Hergheligiu in regia, Hamlili e De Rinaldis mezz'ali

3' Fiorani converge dal vertice sinistro dell'area, battuta che non crea complicazioni a Bellocci

1' si parte!
 

PRIMO TEMPO

VADO: Bellocci, Saltarelli, Vita, Gulinelli, Lazzarini, De Rinaldis, Hergheligiu, Hamlili, Saiani, Ferro, Cernigoi.
A disposizione: Calvani, Sala, Carlini, Viti, Lischetti, Simonetta, Candiano, Ghezzi, Bruno, Rosa, Lionetti.
Allenatore: Riolfo.
 

GROSSETO: Marcu, Gori, Fiorini, Fiorani, Ampollini, Brenna, Gaddini, Andreoli, Mannelli, Fabri, Pitti.
A disposizione: Cabella, Menicucci, Sabattini, Cerretelli, Mastroianni, Montini, Bellini, Gonnelli, Alfani, Fantacci, Ciraudo, Tosi, Lorenzelli, Della Mora.
Allenatore: Lorenzo Nannizzi (Indiani squalificato).
 

Arbitro: Antonio Di Reda (Molfetta)
Assistenti: Vincenzo D’Ambrosio Giordano (Collegno) e Nicola Giancristofaro (Lanciano)

Redazione

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