Calcio | Seconda Categoria B. Il Savona vince il derby con la Veloce, parità tra Carcarese e Plodio

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Pomeriggio ricco di reti nel girone A del campionato di Seconda Categoria.
La sfida valbormidese tra Carcarese Under 21 e Plodio si è conclusa con il risultato di 2-2.
Doppio vantaggio biancorosso con la doppietta di Cesi, a cavallo tra il primo e secondo tempo. A inizio ripresa la reazione biancoblu con le reti su rigore di Concas e Basso.
Il Savona B ha invece fatto suo il derby in rimonta contro la Veloce Under 21. Granata avanti con Castiello, di Enzi e Zignego le marcature biancoblu.
Domani le altre quattro gare in programma.