 / Calcio

Calcio | 31 ottobre 2026, 16:51

Calcio | Seconda Categoria B. Il Savona vince il derby con la Veloce, parità tra Carcarese e Plodio

Calcio | Seconda Categoria B. Il Savona vince il derby con la Veloce, parità tra Carcarese e Plodio

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport

Pomeriggio ricco di reti nel girone A del campionato di Seconda Categoria.

La sfida valbormidese tra Carcarese Under 21 e Plodio si è conclusa con il risultato di 2-2.

Doppio vantaggio biancorosso con la doppietta di Cesi, a cavallo tra il primo e secondo tempo. A inizio ripresa la reazione biancoblu con le reti su rigore di Concas e Basso.

Il Savona B ha invece fatto suo il derby in rimonta contro la Veloce Under 21. Granata avanti con Castiello, di Enzi e Zignego le marcature biancoblu.

Domani le altre quattro gare in programma.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium