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Calcio | 31 ottobre 2026, 18:04

Calciomercato | Il Pietra Ligure rinforza ulteriormente la difesa, ha firmato Tommaso Scarrone

Calciomercato | Il Pietra Ligure rinforza ulteriormente la difesa, ha firmato Tommaso Scarrone

Tommaso Scarrone da diversi giorni si stava allenando con il Pietra Ligure.

Dopo la separazione con il Celle Varazze il difensore centrale ha trovato nel club biancoceleste l'ambiente migliore per proseguire gli allenamenti.

Settimana dopo settimana i margini per rendere definitivo il trasferimento al Devincenzi sono cresciuti, fino ad arrivare all'annuncio di oggi pomeriggio.

Per Scarrone, difensore classe 1990, è un ritorno; per lui nell'almanacco anche le esperienze con Finale, Albenga, Imperia e Cairese.

Redazione

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