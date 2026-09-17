Pallapugno | Il recap degli ultimi risultati

SERIE A Banca d’Alba – Playoff
Terza e ultima giornata di ritorno
Venerdì 18 settembre, ore 20.30
Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo – Gottasecca
San Benedetto Belbo: Alta Langa – IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 34; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 14.
SERIE A Banca d’Alba – Playout
Terza e ultima giornata di ritorno
Venerdì 18 settembre, ore 20.30
Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia – Terre del Barolo Albese
Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese – Roero Isolamenti Canalese
Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 16; Roero Isolamenti Canalese 10.
SERIE A Banca d’Alba – Girone salvezza
Terza e ultima giornata di ritorno
Sabato 19 settembre, ore 20.30
San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio – Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva
Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole – Olivieri Opere Edili Duseu
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 20; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 13; Olivieri Opere Edili Duseu 10.
SERIE B – Spareggi quarti di finale
Castiati Neivese – Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-3
Speb – Centro Incontri Us Gallese 9-8
Pieve di Teco – Valle Bormida 9-1
SERIE B – Andata semifinali
Sabato 19 settembre, ore 20.30
Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia – Pieve di Teco
Domenica 20 settembre, ore 20.30
Neivese: Castiati Neivese – Speb
SERIE B – Girone salvezza
Posticipo seconda giornata
Alusic Merlese – Benese 9-4
Classifica: Alusic Merlese 2; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
SERIE C1 – Andata semifinali
Ricca – Ceva 11-4
Castiati Castagnole – Don Dagnino 11-4
SERIE C1 – Ritorno semifinali
Venerdì 18 settembre, ore 21
Andora: Don Dagnino – Castiati Castagnole
Sabato 19 settembre, ore 16
Ceva: Ceva – Ricca
SERIE C2 – Andata quarti di finale
Pro Spigno – Benese 4-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva – Valle Grana Caraglio 9-1
Global Sped Neivese – Taggese 9-3
Abrigo Croma Ricca – Monastero Dronero 9-3
SERIE C2 – Ritorno quarti di finale
Venerdì 18 settembre, ore 21
Caraglio: Valle Grana Caraglio – Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva
Monastero Dronero: Monastero Dronero – Abrigo Croma Ricca
Sabato 19 settembre, ore 16
Taggia: Taggese – Global Sped Neivese
Domenica 20 settembre, ore 20.30
Bene Vagienna: Benese – Pro Spigno
FEMMINILE – Andata semifinali
Venerdì 18 settembre, ore 20.30
Canale: Canalese B – San Leonardo
Domenica 20 settembre, ore 21
Canale: Canalese A – Amici del Castello
FEMMINILE – Ritorno semifinali
Venerdì 25 settembre, ore 20.30
Imperia: San Leonardo – Canalese B
Sabato 26 settembre, ore 20
Diano Castello: Amici del Castello – Canalese A
UNDER 21 – Andata semifinali
Subalcuneo – Bubbio 9-1
Cortemilia – San Leonardo 9-8
UNDER 21 – Ritorno semifinali
Domenica 20 settembre, ore 18
Imperia: San Leonardo – Cortemilia
Domenica 20 settembre, ore 20
Bistagno: Bubbio – Subalcuneo
ALLIEVI – Andata semifinali
Sabato 19 settembre, ore 18
Andora: Don Dagnino – Speb
Sabato 19 settembre, ore 20
Ricca: Ricca – San Leonardo
ALLIEVI – Ritorno semifinali
Martedì 22 settembre, ore 18
San Rocco di Bernezzo: Speb – Don Dagnino
Venerdì 25 settembre, ore 18
Imperia: San Leonardo – Ricca
ESORDIENTI – Andata semifinali
Venerdì 18 settembre, ore 20.30
Ricca: Ricca – Merlese A
Domenica 20 settembre, ore 20
Imperia: San Leonardo – Cortemilia
ESORDIENTI – Ritorno semifinali
Da definire
Cortemilia: Cortemilia – San Leonardo
Sabato 26 settembre, ore 19
Mondovì: Merlese A – Ricca
PULCINI – Andata semifinali
Sabato 19 settembre, ore 18
Ricca: Ricca – Pro Paschese
San Rocco di Bernezze: Speb – San Leonardo
PULCINI – Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre, ore 18
Madonna del Pasco: Pro Paschese – Ricca
Imperia: San Leonardo – Speb
PROMOZIONALI – Andata semifinali
Subalcuneo – Pieve di Teco 7-4
Alta Langa – Ricca A 4-7
PROMOZIONALI – Ritorno semifinali
Venerdì 18 settembre, ore 18
Pieve di Teco: Pieve di Teco – Subalcuneo
Venerdì 18 settembre, ore 18.30
Ricca: Ricca A – Alta Langa