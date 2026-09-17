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Altri sport | 17 settembre 2026, 18:52

Pallapugno | Il recap degli ultimi risultati

Pallapugno | Il recap degli ultimi risultati

SERIE A Banca d’Alba – Playoff

Terza e ultima giornata di ritorno

Venerdì 18 settembre, ore 20.30

Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo – Gottasecca

San Benedetto Belbo: Alta Langa – IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 34; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 14.
 

SERIE A Banca d’Alba – Playout

Terza e ultima giornata di ritorno

Venerdì 18 settembre, ore 20.30

Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia – Terre del Barolo Albese

Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese – Roero Isolamenti Canalese

Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 16; Roero Isolamenti Canalese 10.
 

SERIE A Banca d’Alba – Girone salvezza

Terza e ultima giornata di ritorno

Sabato 19 settembre, ore 20.30

San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio – Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva

Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole – Olivieri Opere Edili Duseu

Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 20; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 13; Olivieri Opere Edili Duseu 10.
 

SERIE B – Spareggi quarti di finale

Castiati Neivese – Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-3

Speb – Centro Incontri Us Gallese 9-8

Pieve di Teco – Valle Bormida 9-1

SERIE B – Andata semifinali
 

Sabato 19 settembre, ore 20.30

Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia – Pieve di Teco
 

Domenica 20 settembre, ore 20.30

Neivese: Castiati Neivese – Speb

SERIE B – Girone salvezza
 

Posticipo seconda giornata

Alusic Merlese – Benese 9-4

Classifica: Alusic Merlese 2; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
 

SERIE C1 – Andata semifinali

Ricca – Ceva 11-4

Castiati Castagnole – Don Dagnino 11-4
 

SERIE C1 – Ritorno semifinali

Venerdì 18 settembre, ore 21

Andora: Don Dagnino – Castiati Castagnole
 

Sabato 19 settembre, ore 16

Ceva: Ceva – Ricca
 

SERIE C2 – Andata quarti di finale

Pro Spigno – Benese 4-9

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva – Valle Grana Caraglio 9-1

Global Sped Neivese – Taggese 9-3

Abrigo Croma Ricca – Monastero Dronero 9-3
 

SERIE C2 – Ritorno quarti di finale

Venerdì 18 settembre, ore 21

Caraglio: Valle Grana Caraglio – Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva

Monastero Dronero: Monastero Dronero – Abrigo Croma Ricca
 

Sabato 19 settembre, ore 16

Taggia: Taggese – Global Sped Neivese
 

Domenica 20 settembre, ore 20.30

Bene Vagienna: Benese – Pro Spigno
 

FEMMINILE – Andata semifinali

Venerdì 18 settembre, ore 20.30

Canale: Canalese B – San Leonardo
 

Domenica 20 settembre, ore 21

Canale: Canalese A – Amici del Castello
 

FEMMINILE – Ritorno semifinali

Venerdì 25 settembre, ore 20.30

Imperia: San Leonardo – Canalese B
 

Sabato 26 settembre, ore 20

Diano Castello: Amici del Castello – Canalese A
 

UNDER 21 – Andata semifinali

Subalcuneo – Bubbio 9-1

Cortemilia – San Leonardo 9-8
 

UNDER 21 – Ritorno semifinali

Domenica 20 settembre, ore 18

Imperia: San Leonardo – Cortemilia
 

Domenica 20 settembre, ore 20

Bistagno: Bubbio – Subalcuneo
 

ALLIEVI – Andata semifinali

Sabato 19 settembre, ore 18

Andora: Don Dagnino – Speb
 

Sabato 19 settembre, ore 20

Ricca: Ricca – San Leonardo
 

ALLIEVI – Ritorno semifinali

Martedì 22 settembre, ore 18

San Rocco di Bernezzo: Speb – Don Dagnino
 

Venerdì 25 settembre, ore 18

Imperia: San Leonardo – Ricca
 

ESORDIENTI – Andata semifinali

Venerdì 18 settembre, ore 20.30

Ricca: Ricca – Merlese A

Domenica 20 settembre, ore 20

Imperia: San Leonardo – Cortemilia
 

ESORDIENTI – Ritorno semifinali

Da definire

Cortemilia: Cortemilia – San Leonardo

Sabato 26 settembre, ore 19

Mondovì: Merlese A – Ricca
 

PULCINI – Andata semifinali

Sabato 19 settembre, ore 18

Ricca: Ricca – Pro Paschese

San Rocco di Bernezze: Speb – San Leonardo
 

PULCINI – Ritorno semifinali

Sabato 26 settembre, ore 18

Madonna del Pasco: Pro Paschese – Ricca

Imperia: San Leonardo – Speb
 

PROMOZIONALI – Andata semifinali

Subalcuneo – Pieve di Teco 7-4

Alta Langa – Ricca A 4-7
 

PROMOZIONALI – Ritorno semifinali

Venerdì 18 settembre, ore 18

Pieve di Teco: Pieve di Teco – Subalcuneo
 

Venerdì 18 settembre, ore 18.30

Ricca: Ricca A – Alta Langa

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