Albenga, Casa dell’Outdoor: Campochiesa diventa il nuovo punto di riferimento per sport e turismo

Campochiesa diventa uno dei principali punti di riferimento per l’outdoor di Albenga e del comprensorio e il suo cuore pulsante, da oggi, è la Casa dell’Outdoor, la cui gestione è affidata - tramite convenzione - all’A.S.D. UCLA 1991.

La Casa dell’Outdoor è nata grazie al completo recupero e alla ristrutturazione dell’immobile che in passato ospitava la Casa Comunale della frazione.

L’Amministrazione comunale di Albenga ha creduto fortemente in questo progetto, investendo negli anni risorse con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio riqualificato e capace di svolgere una nuova e importante funzione per la frazione, per la città e per il territorio.

La convenzione tra il Comune di Albenga e l’A.S.D. UCLA 1991 consentirà di avviare presso la struttura il progetto “Arnia Top Bar”, con la partecipazione di altri 20 soggetti tra associazioni e scuole per organizzazione eventi e iniziative di promozione della pratica sportiva e del territorio.

Afferma Alessandro Saccu, presidente dell’UCLA: “Oltre a essere la nostra sede, gli spazi della Casa dell’Outdoor saranno destinati a eventi sportivi, iniziative ricreative e promozionali di tutti i partener del progetto “Arnia top Bar”, mantenendo la piena disponibilità dell’immobile da parte del Comune, che qui istituirà prossimamente un vero e proprio sportello dell’Outdoor”.

Afferma il Presidente del Consiglio comunale e delegato alla frazione Alberto Passino: “Da oggi la Casa dell’Outdoor diventa operativa, quale un centro dedicato alla promozione delle attività sportive, outdoor e turistiche, “sala regia” per manifestazioni, iniziative e servizi pensati per chi pratica attività all’aria aperta. Mountain bike, trekking, escursionismo e le numerose discipline legate all’outdoor potranno trovare qui un punto di riferimento e un luogo dal quale partire, per conoscere e vivere il territorio.

La struttura ospiterà inoltre un piccolo bar, che sarà successivamente affidato attraverso una nuova procedura di evidenza pubblica e che sarà a servizio non soltanto degli appassionati e dei visitatori, ma sopratutto per gli stessi residenti di Campochiesa, contribuendo a rendere la Casa dell’Outdoor un luogo vissuto quotidianamente dalla comunità”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “L’A.S.D. UCLA 1991 è una realtà ormai consolidata e particolarmente attiva nella promozione della mountain bike e dello sport sul territorio. Ogni anno l’associazione organizza eventi di portata internazionale, come la XCO Coppa Città di Albenga, che porta nella nostra città migliaia di iscritti provenienti da tutta Europa, insieme ai loro accompagnatori. Sono numeri importanti, che dimostrano quanto lo sport e l’outdoor possano contribuire alla promozione turistica del nostro territorio.

Grazie all’attività di UCLA, inoltre, tantissimi bambini e ragazzi hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo della mountain bike e, più in generale, all’outdoor. Siamo certi che continueranno a lavorare in questa direzione e che la Casa dell’Outdoor potrà rappresentare un ulteriore strumento per sviluppare queste attività e avvicinare sempre più persone allo sport e alla conoscenza del territorio”.