Allerta Meteo | Prolungato il livello giallo nel levante savonese e in Val Bormida

Doveva concludersi alle 16.00 l'allerta gialla ma è stata prolungata nel levante savonese e in Val Bormida fino alle 22.

Arpal ha emanato un bollettino di aggiornamento confermando di fatto la chiusura del livello di allerta arancione alle 14.00 ma allungando di sei ore la gialla.

Nel frattempo soprattutto nel savonese, nella zona da Varazze a Spotorno (nello spezzino e nel genovesato il maltempo ha invece imperversato), non stanno mancando le critiche, soprattutto sui social, in quanto durante la mattinata nel quale era prevista l'allerta arancione non ha piovuto e ieri comunque come avviene nel livello massimo per temporali i sindaci dispongono la sospensione delle attività didattiche (solo a Quiliano e Spotorno le scuole non sono state chiuse).

"Le precipitazioni sulla Liguria sono iniziate nella notte con temporali forti, a tratti molto forti, e localmente persistenti, soprattutto sul Centro-Levante, dove i fenomeni hanno insistito nelle ore successive assumendo anche carattere grandinigeno - spiegano da Arpal - Le immagini radar e satellitari hanno mostrato sistemi organizzati, in particolare sul mare antistante La Spezia, mentre le strutture temporalesche non sono riuscite a sviluppare un’organizzazione efficace sulla terraferma".

Le massime intensità orarie sono state fino ad ora 45 mm/h a Vobbia (Genova) e 41,8 mm/h a Casale di Pignone (La Spezia).

"Permangono condizioni di instabilità che nel pomeriggio-sera interesseranno soprattutto l’entroterra di Ponente. Non si escludono repentini innalzamenti dei livelli idrici nei bacini piccoli e medi, associati ai fenomeni temporaleschi. Dove le piogge persisteranno, potranno provocare innalzamenti moderati dei livelli anche sui corsi d’acqua maggiori, pur contenuti all’interno dell’alveo - continuano - Nella notte avremo un temporaneo miglioramento, seguito da un nuovo passaggio perturbato, più blando, tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. A seguire, rimonta delle condizioni anticicloniche con tempo stabile e soleggiato fino ai primi giorni della prossima settimana".