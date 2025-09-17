Calcio. Anche la LND celebrerà il ricordo di Matteo Franzoso con un minuto di raccoglimento

Il mondo sportivo nazionale e soprattutto quello ligure, ricorderanno fin oa domenica Matteo Franzoso, il discesista della squadra azzurra vittima di una brutta caduta durante un allenamento a La Parva, sulle Ande cilene. L’atleta genovese, venticinque anni, è morto lunedì scorso, a Santiago del Cile, dove si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
Franzoso è rimasto vittima di una brutta caduta durante una sessione di preparazione a La Parva, località cilena dove erano in corso gli allenamenti della Nazionale.
Il Presidente Federale, Gabriele Gravina, ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna fino a domenica 21 settembre 2025, inclusi eventuali posticipi, per commemorarne la scomparsa.