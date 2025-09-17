Calcio, Eccellenza. L'Athletic conferma Rimassa, il tecnico sarà in panchina contro il Millesimo

Non è stato un semplice interregno quello di Manuel Rimassa sulla panchina dell'Athletic Club Albaro. Il tecnico è stato infatti confermato alla guida della Prima Squadra dopo il pareggio con il Busalla.

Sarà quindi l'ex allenatore del vivaio del Genoa a guidare i genovesi contro il Millesimo nella trasferta in Val Bormida.

La nota:

L’Athletic Club Albaro affida la panchina della prima squadra a Manuel Rimassa. Il tecnico genovese, classe 1985, ha costruito le basi della sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Genoa, prima di approdare all’Athletic Club Albaro dove per due stagioni ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico e match analyst della prima squadra, lavorando fianco a fianco con mister Alberto Mariani.

Scelto per guidare la formazione Under 17 nella stagione 2025/2026, oggi Rimassa è ufficialmente promosso in prima squadra: la società, fiduciosa, riconosce in lui non solo competenze tecniche e valori umani, ma anche la capacità di raccogliere e portare avanti la preziosa eredità lasciata da 12 anni di era Mariani. Il tecnico ha già esordito in campionato domenica scorsa, nella partita pareggiata 1-1 contro il Busalla.

Contestualmente, la guida della formazione Allievi Under 17 è affidata a Marco Marasso, già collaboratore tecnico della prima squadra albarina nella prima parte della stagione.