Sanremo Padel Experience, domani al via le Finals: giovani talenti, top coach e football legends in piazza Colombo

Sanremo si prepara a vivere un fine settimana all'insegna dello sport, del talento e dello spettacolo internazionale. Domani, venerdì 18 settembre, alle 10, in piazza Cristoforo Colombo, è in programma l'inaugurazione delle Finals della Sanremo Padel Experience, appuntamento conclusivo della tournée che ha toccato Torino, Roma, Grosseto e Perugia. La manifestazione, realizzata insieme alla Federazione Internazionale Padel, porterà nella Città dei Fiori fino al 20 settembre i giovani protagonisti del FIP Promises Tour, il circuito dedicato ai campioni del futuro, insieme al FIP Beyond, ai top coach e a grandi nomi del calcio.

Alla presentazione del weekend saranno presenti Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua e CEO di E20Sanremo, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l'assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni, l'assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi, l'assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola e il direttore tecnico della Sanremo Padel Experience Giacomo De Gaetano. Un appuntamento che punta a rafforzare il legame tra la manifestazione e il territorio, trasformando Sanremo in una vera "talent factory" del padel, capace di unire la crescita dei giovani sportivi alla dimensione internazionale.

Grande attenzione sarà rivolta proprio ai talenti locali, chiamati a confrontarsi con alcune delle migliori promesse europee. Nella tappa sanremese del FIP Promises Tour, riservato alle categorie dall'Under 12 all'Under 18, saranno numerosi i giovani provenienti dalla Liguria e in particolare dal Ponente. Tra i nomi più attesi c'è l'imperiese Pietro Giovannini, 18 anni, reduce dal titolo italiano Under 18 e dalla medaglia di bronzo conquistata con la Nazionale junior agli Europei dello scorso luglio. A Sanremo Giovannini sarà in gara nella stessa categoria insieme alla promessa spagnola Leon Ortega Ibanez, in una coppia che rappresenta bene lo spirito internazionale della manifestazione.

Non mancheranno gli altri giovani del territorio. Da Imperia arrivano Noah Ballari, impegnato nell'Under 12, ed Elena Fassio, nell'Under 16. Da Dolceacqua saranno in campo Marco Tornatore nell'Under 12, Francesco Guida nell'Under 14 e Gioele Topa nell'Under 18, mentre da Diano Marina arriva Cristian Biancofiore, Under 16. Per la provincia spezzina ci sarà invece l'Under 14 Jacopo Rizza. Nutrita anche la pattuglia sanremese, con gli Under 14 Mathis Cicconetti e Matteo Morrone e l'Under 16 Manuel Sconcia. A completare il quadro ci saranno giovani atleti provenienti da diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Francia e Gran Bretagna, all'interno di un circuito che nel corso della tournée ha coinvolto rappresentanti di 14 nazioni.

Le prime partite scatteranno dalle 13, sia in piazza Cristoforo Colombo sia al Tennis Padel Academy Sanremo Solaro, seconda sede scelta per ospitare le gare del weekend. Tutti gli appuntamenti della giornata saranno a ingresso gratuito, offrendo al pubblico la possibilità di seguire da vicino i giovani protagonisti del FIP Promises e, contemporaneamente, incontrare alcuni dei nomi più importanti del mondo del padel e dello sport. Un'occasione pensata anche per avvicinare il pubblico alla disciplina e mostrare da vicino il percorso che può portare i giovanissimi talenti dai primi tornei fino ai massimi livelli internazionali.

Alle 15 spazio invece ai top coach con i clinic affidati a Gaby Reca, allenatore della Nazionale argentina maschile campione del mondo, e Marcela Ferrari, plurimedagliata commissaria tecnica delle Nazionali italiane maschile e femminile. Ferrari è reduce anche dall'importante esperienza dei Giochi del Mediterraneo di fine agosto, dove le selezioni azzurre hanno conquistato quattro medaglie. I due tecnici saranno protagonisti in piazza Colombo di una serie di clinic e di un'esibizione insieme agli influencer presenti a Sanremo, portando sul campo esperienza e competenze maturate ai massimi livelli del padel internazionale.

Alle 18 sarà quindi il momento delle "football legends", con quattro protagonisti molto conosciuti dagli appassionati di calcio: Paolo Di Canio, Dario Marcolin, Luca Marchegiani e Cristian Brocchi. Le quattro ex stelle del pallone si sfideranno nella prima delle due partite previste durante il weekend, in un appuntamento che unirà sport, spettacolo e intrattenimento. Prima e dopo la sfida non mancheranno inoltre autografi e selfie con il pubblico, per un incontro diretto con gli ex calciatori. A chiudere la prima giornata saranno quindi le ultime gare del primo turno del FIP Promises, completando un venerdì ricco di appuntamenti.

La Sanremo Padel Experience proseguirà poi fino a domenica 20 settembre, con le Finals chiamate a portare nella Città dei Fiori una vetrina internazionale dedicata al padel e ai suoi protagonisti di domani. Un progetto che parte dal territorio, coinvolge i giovani sportivi della Liguria e li mette a confronto con coetanei provenienti da tutta Europa, affiancando alle competizioni anche formazione, esibizioni e momenti di spettacolo. Sanremo diventa così per tre giorni un punto d'incontro tra il padel di oggi e quello del futuro, con piazza Colombo trasformata nel cuore di una manifestazione che punta a coniugare sport, promozione territoriale e grandi nomi.