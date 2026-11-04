Calcio | Albisola, nuovi manti in erba sintetica per i campi Scotto e Pomina

Il Comune di Albisola Superiore continua a portare avanti il progetto di una innovativa ed efficace gestione del proprio patrimonio sportivo, con una nuova ed importante tappa. È, infatti, giunto a conclusione, con la firma dell’atto concessorio con l’ASD Albissole 1909, l'iter amministrativo avviato nel 2025, per i lavori di riqualificazione e gestione dei due campi da calcio a 5 e 7 giocatori, a seguito di applicazione del Decreto Legislativo 38/2021, che ha introdotto novità sostanziali per la valorizzazione degli impianti sportivi, attraverso procedure finalizzate a progetti di rigenerazione ed ammodernamento.

Grazie ad una sinergia tra pubblico e privato, l’ASD Albissole 1909 sosterrà investimenti sui due impianti sportivi, realizzando interventi di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento, a fronte di una gestione dei campi di lungo periodo, finalizzata a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. La firma dell’atto concessorio rappresenta la fase finale dell’iter amministrativo e l’inizio di una nuova fase in cui saranno realizzati gli interventi, come già accaduto per il campo di atletica Gianfranco Fazzina e per il Palazzetto dello Sport PalaBesio. In questo caso l’intervento è finalizzato alla completa sostituzione dei due manti in erba sintetica, che renderanno il campo Scotto ed il campo Pomina moderni, competitivi e fruibili in sicurezza da tutti.

“Le realtà sportive possono contare su una gestione solida e di lunga durata e intraprendere investimenti ammortizzabili nel medio-lungo periodo – spiega il vice sindaco e assessore allo Sport e al Patrimonio, Luca Ottonello – Per contro, il Comune di Albisola potrà contare su impianti che saranno poli di aggregazione più moderni e inclusivi, rispondendo alle esigenze di una comunità sportiva in costante crescita”. “Come Amministrazione riconosciamo il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico, di inclusione e rispetto derivanti dall’attività sportiva in tutte le sue forme: il ruolo delle associazioni e società sportive dilettantistiche è centrale per la fondamentale funzione di valorizzazione dello sport attraverso la formazione, la didattica e l’attenzione verso i giovani, gli anziani e le persone più fragili” conclude.



