Calcio | Seconda Categoria. Stasera in campo il girone B per cinque recuperi

Nemmeno il Campionato di Seconda Categoria mancherà all’appello per i recuperi determinati dall’allerta meteo di metà ottobre..

Protagonista sarà il girone B, con quattro incontri alle 20:00 e il posticipo delle 20:30 tra Giusvalla e Spotornese.

In campo ci sarà anche la capolista Savona, ospite del Pallare, oltre agli altri due incontri calendarizzati in terra valbormidese: Rocchetta - Bardineo e Mallare - Murialdo.

In riviera appuntamento a Borghetto, per la sfida tra la formazione B granata e la Virtus Don Bosco.