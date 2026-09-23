"Vado al Cuore" | Nel centro storico arriva lo "Street Orienteering" per sostenere la città

Lo Street Orienteering è inserito all’interno dell’iniziativa “Vado… al Cuore”, che vede coinvolti il Comune di Vado Ligure, Confcommercio Savona e il C.I.V. “Vola Vado”.

L’iniziativa, a scopo benefico, avrà come finalità l’acquisto di due defibrillatori, che saranno collocati nella città.

“Vado… al Cuore” avrà il suo culmine sabato 26 settembre, nel centro storico di Vado, dalle ore 16, con un pomeriggio di divertimento e animazione per scoprire le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del borgo, imparando a orientarsi e divertendosi all’aria aperta.

I partecipanti, muniti di mappe, dovranno cercare i punti indicati, saper rispondere ad alcune domande, riportare testimonianze e mettersi alla prova prima di tornare al punto di partenza.

La scelta del percorso, cronometrato, è completamente libera e ognuno può scegliere quello che ritiene più veloce e praticabile.

L’attività è ideale per famiglie. Si può partecipare in squadre composte da non più di quattro persone. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Età consigliata: dagli 8 anni in su.

Al termine, dopo un percorso della durata massima di un’ora e mezza, si terrà la premiazione: le squadre vincitrici, che si classificheranno in prima, seconda e terza posizione, riceveranno un premio utile, allegro e sostenibile!

Sono previsti piccoli gadget per tutti i bambini partecipanti, fino a esaurimento scorte.

A ogni squadra/partecipante iscritto chiediamo di scaricare sul cellulare l’app gratuita Pedometro-Contapassi, così da contare i passi compiuti durante l’iniziativa. Quanti passi riusciranno a raccogliere i partecipanti camminando e riscoprendo la città? Quanta CO₂ avrebbe emesso un’auto percorrendo gli stessi chilometri fatti a piedi? Alla luce del risultato, sicuramente l’ambiente ringrazierà!

La partecipazione è gratuita e la prenotazione è gradita, inviando una mail a info@cearivierabeigua.it.

I partecipanti devono presentarsi muniti di propria penna. I minori devono essere affiancati da un adulto.