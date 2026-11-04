Lotta | Due ori e tanta esperienza in più per i ragazzi della Portuali Savona, primo posto per Bientinesi e Degioannini

Grande partecipazione a Tivoli per il 2° Trofeo Imperatore Adriano, una gara internazionale aperta a tutti gli stili che ha riunito circa 400 atleti, dai più piccoli impegnati nel gioco della lotta nel cerchio fino agli Under 20.

La Portuali Savona Lotta ha partecipato con otto atleti:

Bambini – Gioco del Cerchio: Francesco Maggiale, Filippo Bugna

Francesco Maggiale, Filippo Bugna Fanciulli – Lotta Giovanile: Enea Tariccone Bernat

Enea Tariccone Bernat Under 11: Jacopo Degioannini

Jacopo Degioannini Under 15 – Lotta Greco-Romana: Niccolò Degioannini, Leonardo Baldaccini Bernat

Niccolò Degioannini, Leonardo Baldaccini Bernat Under 15 – Lotta Femminile: Lisa De Felice

Lisa De Felice Under 20 – Lotta Greco-Romana: Enea Bientinesi



I più piccoli

Per i più giovani, e per promuovere lo sport, non era prevista alcuna classifica: medaglia e diplomino per tutti! Francesco Maggiale e Filippo Bugna hanno vissuto la loro prima esperienza sportiva nel gioco del cerchio, vincendo due incontri su tre e divertendosi moltissimo. Anche Enea Tariccone Bernat, alla sua seconda gara di Lotta Giovanile, ha disputato due incontri, vincendone uno e perdendone uno.



Under 11

Jacopo Degioannini conquista l’oro, dominando la categoria di greco-romana: tutti gli incontri vinti per superiorità tecnica e una grinta eccezionale, fino alla finale, combattutissima contro un forte avversario georgiano, che gli è valsa il gradino più alto del podio.



Under 15

Il fratello Niccolò Degioannini affronta avversari più esperti e, pur lottando fino alla fine, non riesce a salire sul podio per il terzo posto, mostrando comunque qualità importanti per il futuro. Nella stessa categoria Leonardo Baldaccini Bernat, alla sua seconda esperienza di gara, entra in pedana determinato e parte molto bene, ma un errore gli costa la sconfitta.

Nella Lotta Femminile Under 15 debutta Lisa De Felice: perde il primo incontro contro un’atleta più esperta, ma conquista l’accesso alla finale per il 3°-5° posto, dove cede di un solo punto in un match equilibratissimo.



Under 20

Enea Bientinesi vince l’oro nei 72 kg di greco-romana. In una finale lottata fino all’ultimo secondo contro l’atleta Vitale, Enea mette in campo i progressi e il lavoro di quest’ultimo anno, insieme alla determinazione necessaria per lottare fino alla fine e vincere.



Soddisfatta di questa esperienza, la Portuali Savona Lotta torna a casa per prepararsi alle prossime gare in calendario.