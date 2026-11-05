Doria Nuoto Loano | Giochi Olimpici Giovanili, Ludovico Trincheri chiude quinto nel triathlon a Saly Beach: "C'è un po' di rammarico per il podio sfiorato"

Un risultato di grande valore e un podio sfiorato per un soffio. Ludovico Trincheri, portacolori del Doria Nuoto Loano, ha chiuso al quinto posto la prova maschile di triathlon dei Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, andata in scena oggi sulla distanza sprint lungo il tracciato di Saly Beach.

Il giovane italiano ha interpretato la gara da protagonista fin dalle prime battute. Nella frazione di nuoto ha chiuso al terzo posto, guadagnando subito un posto tra i migliori e la possibilità di giocare le proprie carte sulle due ruote.

In bicicletta Trincheri ha fatto la sua parte all’interno di un drappello di circa dieci atleti che ha provato a prendere il largo nella fase iniziale. Quando i primi due gruppi si sono riuniti, l’azzurro è rimasto ben posizionato nelle prime file, senza perdere contatto con i battistrada. Il risultato è stato un arrivo compatto alla seconda transizione, dove una ventina di concorrenti si sono presentati praticamente insieme.

Nella corsa finale l’italiano ha mostrato gambe e determinazione. Ha tenuto un ritmo solido e, a lungo, è rimasto agganciato al gruppetto che si giocava le medaglie, battagliando per la terza piazza fino a poche centinaia di metri dalla linea d’arrivo. Il sogno del podio si è spento solo nel finale.

A imporsi è stato il portoghese Artur Gaspar, che ha fermato il cronometro su 53'13". Alle sue spalle il lussemburghese Emile Vanolst, secondo in 53'23". Il gradino più basso del podio è stato condiviso: bronzo a pari merito, con il tempo di 53'27", per il giapponese Daiki Nishizaki e il kazako Ramazan Ainegov.

Per Trincheri resta una prestazione di alto livello in una cornice internazionale, a conferma del talento e della maturità di un atleta capace di restare nel vivo della sfida dal primo all’ultimo metro. Un pizzico di rammarico, ai microfoni federali, è stato però espresso per il mancato podio: “Sono soddisfatto del risultato, anche se rimane un po’ di rammarico per una medaglia sfiorata. Ho disputato una gara solida, sempre nelle prime posizioni. C’è qualcosa da migliorare, ma è stata una bellissima esperienza che mi porto a casa”.

Orgoglioso della prestazione, un altro rappresentante della società loanese: Paolo Zunino, Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili: “Ludovico ha disputato una gara molto solida, sempre davanti fin dal nuoto. In bici ha gestito bene la posizione nel gruppo e nella corsa è rimasto in lotta per il podio fino agli ultimi metri. Una prestazione di grande qualità”.