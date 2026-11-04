Powerlifting | Il primo campionato italiano di Stacco sarà in Liguria

Il primo Campionato Italiano di Stacco FIPE Powerlifting si svolgerà a Lavagna il 6 e 7 febbraio 2027, presso ASD White Shark Powerlifting, in via Campodonico 34. La società sportiva presieduta da Sonia Parlanti curerà l’organizzazione della manifestazione, portando nel Tigullio un appuntamento nazionale dedicato agli sport di forza.

La competizione, denominata Open Meet – Deadlift Edition, metterà al centro lo stacco da terra: la prova nella quale l’atleta solleva un bilanciere dal suolo fino a raggiungere la posizione eretta. Un gesto che richiede forza, tecnica e concentrazione e che permette al pubblico di vivere la sfida insieme agli atleti, alzata dopo alzata.



Sonia Parlanti: l’esperienza in pedana, l’insegnamento e l’organizzazione

Alla guida dell’organizzazione c’è Sonia Parlanti, presidente di ASD White Shark Powerlifting, atleta, istruttrice federale FIPE di secondo e terzo livello e preparatore atletico federale nazionale.

Il suo percorso agonistico comprende dieci anni di competizioni, dal 2016 al 2026, con numerosi podi ai campionati italiani, titoli nazionali, un record nello stacco e vittorie nelle classifiche assolute. In ambito internazionale, agli Europei di Vilnius ha conquistato un argento nella panca e due bronzi, nello squat e nello stacco.

All’attività agonistica affianca l’insegnamento e la preparazione degli atleti, accompagnando sia chi si avvicina per la prima volta al bilanciere sia chi affronta un percorso competitivo. La sua formazione comprende corsi e masterclass con Matteo Angioletti e un corso sulla programmazione degli agonisti con Boris Sheiko.

Da cinque anni, dal 2021, Parlanti è inoltre impegnata nell’organizzazione di competizioni ed eventi dedicati al powerlifting. Tra le manifestazioni realizzate figurano Summer Deadlift, Bench Cup, Classic Cup e gli appuntamenti Open Meet, fino alle gare di qualifica FIPE. Un’esperienza maturata nella gestione delle pedane, delle attrezzature e del coordinamento necessario allo svolgimento delle competizioni.

Il Campionato Italiano di febbraio rappresenta una nuova tappa di questo percorso, che unisce l’esperienza diretta dell’atleta, la competenza dell’istruttrice e il lavoro dell’organizzatrice.



Un appuntamento nazionale per Lavagna e il Tigullio

Attraverso la manifestazione, ASD White Shark Powerlifting intende promuovere la conoscenza della disciplina, valorizzare il lavoro degli atleti e delle società sportive e contribuire alla visibilità del territorio attraverso lo sport.

Al centro del progetto ci sono la preparazione, il rispetto delle regole e l’attenzione verso ogni atleta: valori che guidano l’attività quotidiana della società e la realizzazione dei suoi eventi.

Le iscrizioni apriranno il 16 novembre 2026, con un limite massimo di 200 atleti. Le società non affiliate FIPE interessate a far partecipare i propri atleti potranno contattare ASD White Shark Powerlifting per informazioni sulle modalità di iscrizione tramite la società organizzatrice e sui requisiti necessari.