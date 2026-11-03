Pattinaggio artistico | Grande successo a Varazze per il Trofeo Nazionale Libertas

Alla presenza del sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, del Consigliere di Regione Liguria, Alessandro Bozzano, del delegato Coni Savona e presidente Libertas Liguria, Roberto Pizzorno, si è concluso al Palazzetto dello sport "Craviotto" di Varazze il Trofeo Nazionale Liberts di pattinaggio artistico a rotelle organizzato dal Centro Regionale Libertas Liguria in collaborazione con la Asd Erika Pattinaggio. L'evento era abbinato al Memorial "Lelio Speranza" in ricordo del presidente del Coni che ha retto le sorti del mondo sportivo savonese dal 1977 al 2012, in occasione dei 100 anni della nascita. Presente il figlio di Lelio Speranza, Carlo che ha voluto consegnare al sindaco di Varazze Pierfederici e alla Asd Erika Pattinaggio una targa ricordo del centenario della nascita del papà Lelio. A dare lustro alla manifestazione presente il neo presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Varazze, Gian Luca Serra ed il responsabile dell'area metropolitana di Genova Libertas, Guerino Romeo. All'iniziativa patrocinata da Coni e comune di Varazze ha visto la partecipazione di 365 atleti in rappresentanza di 17 società.

