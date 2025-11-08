 / Calcio

Calcio, US Albenga. Mancati pagamenti ai tecnici Mariotti e De Rosa, ecco i motivi dei provvedimenti contro Candela e il club

Sono state pubblicate dal Tribunale Federale le motivazioni della sentenza relativa ai nove mesi di inibizione inflitti al presidente dell'U.S. Albenga, Christian Candela.

Dagli atti è emerso che la società non ha ottemperato ai lodi arbitrali del marzo 2025 e non ha fornito alcuna prova dei pagamenti dovuti al tecnico della prima squadra, Marco Mariotti e della Juniores Nazionale, Mario De Rosa.

L’assenza di qualunque comportamento collaborativo o riparatorio ha portato il Tribunale a considerare la violazione particolarmente grave, disponendo un inasprimento delle sanzioni rispetto al minimo previsto.

Il dispositivo della sentenza stabilisce, come risaputo:

9 mesi di inibizione per Christian Candela;

2 punti di penalizzazione per l’A.S.D. Unione Sportiva Albenga, che non impatteranno ovviamente sulla graduatoria dell'Albingaunia.

La decisione è stata assunta nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2025 e pubblicata successivamente dalla FIGC.

Redazione

