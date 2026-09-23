Vuoi entrare a far parte della Redazione di Savonanews? I tuoi passi nel mondo dell'informazione partono da qui

Savonanews, la testata di informazione interamente dedicata all'attualità locale, cerca una persona da avviare all'attività giornalistica sul territorio del Ponente Savonese.

Se sei residente nella zona albenganese, alassina, andorese o nelle immediate vicinanze, invia il tuo curriculum via email a:

L'occasione per sviluppare le competenze giornalistiche multimediali può concretizzarsi in una Redazione consolidata, affiatata e preparata che da tempo è strutturata sul territorio.

Il nostro quotidiano online, punto di riferimento dei lettori savonesi sin dagli esordi della comunicazione digitale, è parte integrante dell'ampio network di Morenews , uno dei principali gruppi di informazione del Nord-Ovest, la cui presenza in Liguria è radicata anche con Sanremonews, La Voce di Imperia e La Voce di Genova.

Potrai contare su affiancamento, supporto e formazione costanti, per un percorso di accesso alla professionalità giornalistica legata ai valori della deontologia.

Colloquio preliminare via videocall per valutare i requisiti e per approfondire le modalità di una collaborazione da svolgere in armonia con le esigenze editoriali e le particolarità della zona di riferimento (il Ponente della provincia di Savona).