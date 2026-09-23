Vuoi entrare a far parte della Redazione di Savonanews? I tuoi passi nel mondo dell'informazione partono da qui

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PRIMA PAGINA 4 | 23 settembre 2026, 18:20

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Se risiedi nel Ponente Savonese, contattaci via email scrivendo a: curriculum@savonanews.it

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Savonanews, la testata di informazione interamente dedicata all'attualità locale, cerca una persona da avviare all'attività giornalistica sul territorio del Ponente Savonese

Se sei residente nella zona albenganese, alassina, andorese o nelle immediate vicinanze, invia il tuo curriculum via email a: 

curriculum@savonanews.it 

L'occasione per sviluppare le competenze giornalistiche multimediali può concretizzarsi in una Redazione consolidata, affiatata e preparata che da tempo è strutturata sul territorio.

Il nostro quotidiano online, punto di riferimento dei lettori savonesi sin dagli esordi della comunicazione digitale, è parte integrante dell'ampio network di Morenews, uno dei principali gruppi di informazione del Nord-Ovest, la cui presenza in Liguria è radicata anche con Sanremonews, La Voce di Imperia La Voce di Genova.

Potrai contare su affiancamento, supporto e formazione costanti, per un percorso di accesso alla professionalità giornalistica legata ai valori della deontologia.

Colloquio preliminare via videocall per valutare i requisiti e per approfondire le modalità di una collaborazione da svolgere in armonia con le esigenze editoriali e le particolarità della zona di riferimento (il Ponente della provincia di Savona).

Se intendi inviare la tua candidatura, attendiamo il tuo curriculum vitae all'indirizzo curriculum@savonanews.it

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