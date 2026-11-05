Calcio | Promozione. Recuperi da tre punti per Masone (nuova capolista), Olimpic e Sestrese, gara matta tra Ventimiglia e Praese

Quattro partite per completare la quinta giornata. Il risultato più importante è la vittoria del Masone, che passa al comando solitario.



San Cipriano – Masone 0-1

Decide Filippini al 10', sull’assist di Cova. Il Masone fa il colpo in trasferta e si porta a 15 punti. Il San Cipriano resta a quota 5, ancora senza vittorie. In campo anche diversi giovani: per il Masone prima da titolare del 2007 Greco, mentre per i padroni di casa esordio del 2006 Perasso.



Olimpic – Borgo Incrociati 1-0

Gara di occasioni da entrambe le parti. A decidere è il gol di Molinari al 40' del primo tempo. Il portiere Ferrando, all’esordio con il Borgo, non trattiene il tiro-cross. Nella ripresa il Borgo preme con Crosetti e Forlani, ma Secondelli para tutto. L’Olimpic sale a 9 punti, mentre il Borgo resta a 11 e perde un’occasione per avvicinarsi alla vetta.



Sampierdarenese – Sestrese 0-2

Derby del ponente genovese dominato dalla Sestrese, con il neo acquisto James Camiciottoli (ex Rimini e Lavagnese) titolare. I verdi segnano due volte nel primo tempo: De Paoli al 32' su respinta di Bulgarelli e Andreoni di testa poco dopo, su un’azione per cui la Sampierdarenese recrimina per un sospetto fuorigioco. La Samp fatica a reagire e resta ultima a 3 punti. La Sestrese sale a 11 punti, imbattuta.



Ventimiglia – Praese 4-4

Partita pazzesca. La Praese parte forte con Fileni al 6' e Carozza all’8', poi il Ventimiglia rimonta con Sparma e Nervino. Carozza firma il 3-1 al 28' con una doppietta personale. Nella ripresa Sparma su rigore porta avanti i frontalieri sul 4-3, ma Ardigò pareggia al 70'.



