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Calcio | 05 novembre 2026, 17:54

Giudice Sportivo | Eccellenza, si arriva fino a tre giornate di stop

Nessuna squalifica per i giocatori savonesi

Giudice Sportivo | Eccellenza, si arriva fino a tre giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/11/2026

MELEDINA GEROLAMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
 

SQUALIFICA PER UNA GARA

GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MELEDINA GEROLAMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
 

AMMONIZIONE (III INFR)

GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
 

AMMONIZIONE (II INFR)

SCOTTO ANDREA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCIACCALUGA FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
Al 13' st colpisce con uno schiaffo al volto un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GARIBALDI DAVIDE (BUSALLA CALCIO)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)

RANASINGHE SAMUELE (VALLESCRIVIA 2018)
 

AMMONIZIONE (VI INFR)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
 

AMMONIZIONE (III INFR)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)

SIMEONI LUCA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

IORIO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)

VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)

RIGNANESE FABIO (SAVONA FBC 1907 ASD)
 

AMMONIZIONE (II INFR)

FOSSATI CRISTIAN (ALBISSOLE 1909)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MORENO REYES JORGE E. (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SZERDI SANTIAGO (CARCARESE)

ZUNINO ELIA (CARCARESE)

DI PIETRO ANTONIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GUIDOTTI FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ZEBY DREBLI MOISE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

TARDUCCI JACOPO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

SOGNO SANTIAGO (SAVONA FBC 1907 ASD)

CARTIERE RICCARDO (VALLESCRIVIA 2018)
 

AMMONIZIONE (I INFR)

PARE DJIBRILL (ALBISSOLE 1909)

CAPURRO JACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COLUCCI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

GANDOLFO LORENZO (CAIRESE)

GRAZIANI GABRIEL (CAIRESE)

RAFFO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SPADONI CHRISTIAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DI MATTIA ANDREA (CARCARESE)

MORETTI LUCA (CARCARESE)

IVANI CESARE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

FERRARIO GIANLUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

IRACI DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MERMINA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

TAVAROLI EMANUELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

Redazione

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