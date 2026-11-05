Giudice Sportivo | Eccellenza, si arriva fino a tre giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 1/11/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/11/2026
MELEDINA GEROLAMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SQUALIFICA PER UNA GARA
GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MELEDINA GEROLAMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (III INFR)
GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (II INFR)
SCOTTO ANDREA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SCIACCALUGA FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
Al 13' st colpisce con uno schiaffo al volto un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GARIBALDI DAVIDE (BUSALLA CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)
RANASINGHE SAMUELE (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
SIMEONI LUCA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
IORIO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
RIGNANESE FABIO (SAVONA FBC 1907 ASD)
AMMONIZIONE (II INFR)
FOSSATI CRISTIAN (ALBISSOLE 1909)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MORENO REYES JORGE E. (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SZERDI SANTIAGO (CARCARESE)
ZUNINO ELIA (CARCARESE)
DI PIETRO ANTONIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GUIDOTTI FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ZEBY DREBLI MOISE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
TARDUCCI JACOPO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)
SOGNO SANTIAGO (SAVONA FBC 1907 ASD)
CARTIERE RICCARDO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
PARE DJIBRILL (ALBISSOLE 1909)
CAPURRO JACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
COLUCCI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
GANDOLFO LORENZO (CAIRESE)
GRAZIANI GABRIEL (CAIRESE)
RAFFO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SPADONI CHRISTIAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
DI MATTIA ANDREA (CARCARESE)
MORETTI LUCA (CARCARESE)
IVANI CESARE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
FERRARIO GIANLUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
IRACI DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MERMINA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TAVAROLI EMANUELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)