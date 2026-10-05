Swimtheisland 2026 | La carica dei tremila nel cuore del Golfo dell'Isola (FOTOGALLERY)

Un’edizione decisamente da ricordare per Swimtheisland Golfo dell’Isola, che per il sedicesimo anno ha trasformato lo spettacolare mare savonese in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra bracciate, sfide personali, sorrisi e applausi, oltre 3mila partecipanti hanno condiviso la stessa emozione: vivere il nuoto in acque libere da protagonisti, immersi in uno scenario unico, spinti dalla voglia di mettersi alla prova.



Un successo che va oltre i numeri e che racconta, ancora una volta, la forza di un evento capace di unire sport, territorio e appassionati della disciplina, giunti da 20 Paesi per nuotare nell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi grazie alla sinergia tra TriO Events e la destinazione turistica, nata dalla partnership dei Comuni di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona e il sostegno del main sponsor arena.

Sabato la kermesse ha preso il via all’insegna della velocità con le sfide sugli 800m riservate alle squadre: in 500 hanno tagliato il traguardo di Sprint Challenge, Family Team Event e MWM (Man-Woman-Man) Relay. Ben 250 bambini hanno, poi, liberato la loro vitalità sui 100m (6-7 anni), 200m (8-9 anni) e 400m (10-12 anni) della KID’sTHEISLAND, considerata il momento più entusiasmante del weekend. Nella Short Swim (1.800m) si è imposto al maschile Riccardo Chiarcos (Team Nuoto Toscana Empoli, 21:30) su Edoardo Trivero Boli (In Sport SRL, 22:01) e Sejdi Hallulli (Chiari Swim Team ASD, 22:05), mente al femminile vittoria per Maria Vittoria Suisola (23:13), seguita da Emily Fairtlough (Nuotatori Milanesi, 25:03) e Giulia Della Torre (Mio Club, 25:05).

Ad accompagnare, domenica, il sorgere del sole la Sunrise Swim (1.100m), con cui gli amanti del genere hanno potuto godersi una meravigliosa nuotata collettiva all’alba in un'atmosfera di assoluto relax. Caratterizzata da un giro completo dell’isola di Bergeggi, famosa per la sua forma a cuore, la sfida Classic (3.500m) ha portato sul gradino più alto del podio Colombo Pietro (ASD Libertas Nuoto Novara, 42:04) e Giorgia Lazzarini (46:55), davanti a Loris Maggi (Sport Dream Campus Team, 42:10) e Letizia Borra (Safa 2000, 47:11), seguiti da Fabio Soave (Progetto Nuoto e Sport SSD, 43:44) e Vanessa Ercoli (Nuotatori Milanesi, 47:16). Nella Long (6.000m), comprendente un primo giro sul percorso Classic e un secondo con nuovo periplo dell’isola, è stato nuovamente Riccardo Chiarcos a dettare legge (01:13:52) superando Samuele Salvi (GAM Team, 01:18:59) e Alex Marangon (Clodia Piscine e Fitness, 01:20:08). Anche Lara Gherardini conquista l’oro (01:28:21), precedendo Ambra Nicolini (Canottieri Vittorino Da Feltre, 01:29:53) e Alice Podestà (01:30:32).



Premiati, inoltre, i fedeli delle lunghe distanze della Combined (Short+Classic) e della Super Combined (Classic+Long). Nella prima competizione, la migliore prestazione è di Nicolò Dalle Crode (Nuotatori Milanesi, 01:03:22), contro il compagno di club Daniele Titta (01:03:48) e Leonardo Matteucci (SC63 SSD, 01:04:02), così come Arianna Clavari (Primavera Campus Aprilia SSD, 01:07:58), che ha avuto la meglio su Alessandra Biscotti (Genova, 01:08:22) e Isabella Pugiotto (01:10:15). Nella seconda gara, invece, la terna vincente è composta, tra gli uomini, da Christian Angelini (Nuoto Club Milano ASD, 02:01:15), Andrea Masatti (Team Lombardia Nuoto MGM Sport, 02:04:39) e Mattia Golti (Team Lombardia Nuoto MGM Sport, 02:05:13), mentre, tra le donne, dall’ispiratissima Maria Vittoria Suisola (02:03:52), Sonia Toscani (Natatio Master Team, 02:13:08) e Marta Magnani (Società San Vittorino Da Feltre, 02:25:56).



La manifestazione vanta sin dalla nascita il supporto di una rete di realtà territoriali: oltre 100 i volontari, tra organizzazione e sicurezza, in rappresentanza di Pro Loco Bergeggi, APS Salvamento Nervi, Gli Angeli del Sup, Associazione Nautica Spotornese, Lega Navale Spotorno, Vigili del Fuoco di Savona, Croce Rossa locale, Croce Bianca Spotorno, Protezione Civile Spotorno, Dei dell'Acqua Onlus, Salvamento Verona, bagnini e medici.



