Beach volley | Il Ponente ligure sul tetto d'Italia: Emanuele Sbravati è il tecnico dell'anno agli Oscar 2026

Un riconoscimento che pesa e che porta ancora una volta alto il nome della famiglia Sbravati nel mondo dello sport. Lo spotornese Emanuele Sbravati è stato infatti eletto allenatore dell'anno del beach volley italiano nella seconda edizione degli Oscar della FIPAV.

La statuetta più ambita per chi lavora a bordo campo, tra sabbia e panchine, è finita dunque in Liguria, consegnata durante la serata dello scorso venerdì 2 ottobre al Fantini Club di Cervia, lo stesso palcoscenico che due anni fa aveva ospitato la prima edizione della rassegna nazionale.

Il premio assume un valore ancora più significativo se si guarda all'albo d'oro. Nella prima edizione del 2024, sempre a Cervia, l'Oscar per il miglior tecnico era andato a Caterina De Marinis, oggi direttrice tecnica delle nazionali. Sbravati, già responsabile nazionale dei processi selettivi di beach volley, valuta e scova i giovani su cui costruire il futuro di un movimento che ben conosce ormai da diversi anni. Un compito fondamentale, che ora trova un riconoscimento pubblico.

La serata ha celebrato l'intera stagione 2026, iniziata il 18 aprile, con un elenco di premiati che racconta il momento del movimento. Come atleti dell'anno sono stati scelti Valentina Gottardi e Gianluca Dal Corso. Il titolo di rookie è andato a Micol Lafuenti e Nicola Koerner, due giovani da tenere d'occhio. Bruno Frapiccini è stato premiato come arbitro dell'anno e Giuseppe Caricato come supervisore. Il riconoscimento di società campione d'Italia è andato alla Beach Volley Training (BVT).

Per la provincia di Savona è una notizia da raccontare con orgoglio. Un tecnico spotornese siede al tavolo dei migliori d'Italia, in uno sport che nella nostra riviera ha una lunga tradizione.