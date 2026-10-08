Albisola, al via la riqualificazione del PalaBesio

Il Comune di Albisola Superiore procede nel progetto di una innovativa e più efficiente gestione del proprio patrimonio immobiliare sportivo, con una nuova ed importante tappa. È, infatti, giunto a conclusione, con la firma dell’atto concessorio con la SSD Albisola Pallavolo, l'iter amministrativo avviato nel 2025, per i lavori di riqualificazione e gestione del Palazzetto dello Sport “Angelo Besio”, a seguito di applicazione del Decreto Legislativo 38/2021, che ha introdotto novità sostanziali per la valorizzazione degli impianti sportivi, attraverso procedure finalizzate a progetti di rigenerazione ed ammodernamento.

Grazie ad una sinergia tra pubblico e privato, la SSD Albisola Pallavolo sosterrà investimenti sull’impianto sportivo, realizzando interventi di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento, a fronte di una gestione dell’impianto di lungo periodo, finalizzata sempre a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. La firma dell’atto concessorio rappresenta la fase finale dell’iter amministrativo e l’inizio di una nuova fase in cui saranno realizzati gli interventi, come già accaduto per il campo di atletica Gianfranco Fazzina e l’atto di concessione stipulato con l’Atletica Alba Docilia.

Una seconda tappa di un procedimento che proseguirà con le concessioni degli altri tre impianti sportivi comunali: i campi da calcio a 5,7 ed 11 giocatori. Anche in questo caso gli interventi sono finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e a migliori servizi per le persone con disabilità motorie, alla sostenibilità ambientale, attraverso interventi di efficientamento energetico e al miglioramento generale dell’impianto.

«Le realtà sportive possono contare su una gestione solida e di lunga durata e intraprendere investimenti ammortizzabili nel medio-lungo periodo. Per contro, il Comune di Albisola potrà contare su impianti che saranno poli di aggregazione più moderni e inclusivi, rispondendo alle esigenze di una comunità sportiva in costante crescita. Come Amministrazione riconosciamo il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico, di inclusione e rispetto derivanti dall’attività sportiva in tutte le sue forme: il ruolo delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è centrale per la fondamentale funzione di valorizzazione dello sport attraverso la formazione, la didattica e l'attenzione verso i giovani, gli anziani e le persone più fragili» dichiara il Vice Sindaco e Assessore allo Sport e al Patrimonio, Luca Ottonello.