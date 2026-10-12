Loano piange Francesco "Checco" Cacace: scomparso a 63 anni lo storico volto del basket locale

Il mondo della pallacanestro loanese e savonese è in lutto per la scomparsa improvvisa di Francesco “Checco” Cacace, scomparso improvvisamente a causa di un malore.

Classe 1963, volto storico del basket locale, Cacace ha ricoperto il ruolo di pivot, distinguendosi negli anni più prestigiosi del Basket Loano, quando la squadra era protagonista sui parquet nazionali nei campionati di Serie B e Serie C.

Conclusa la carriera da giocatore, ha continuato a dedicarsi con passione alla società, ricoprendo per diversi anni incarichi dirigenziali: prima come presidente e successivamente come vicepresidente. Il suo impegno per la pallacanestro si è esteso anche a livello istituzionale, con la presidenza del Comitato provinciale FIP di Savona.

Con la sua scomparsa, il basket del territorio perde una figura che ha contribuito in modo significativo alla sua storia e alla sua crescita. E proprio il sodalizio loanese, con una nota ha voluto ricordare la sua figura di storico giocatore, attuale vicepresidente e già presidente, con un contributo che è andato nel tempo ben al di là dei ruoli istituzionali ma di “cuore pulsante della passione” per la palla a spicchi loanese, “una persona solare, benvoluta da tutti, sempre disponibile e pronta a tendere una mano a chiunque ne avesse bisogno”.

“È difficile trovare le parole, accettare un momento così doloroso - continua il sodalizio loanese - Checco non è stato soltanto un dirigente e un giocatore, ma una parte importante della storia della nostra Società, una presenza preziosa che ha saputo lasciare un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui un pezzo di strada. Oggi il Basket Loano perde una persona speciale, un amico, una figura che ha dato tanto alla nostra famiglia e che resterà per sempre parte di essa”.

“A nome di tutta la Società, ci stringiamo con immenso affetto a Emanuela, Giacomo, Alberto e alle loro famiglie, alle quali rivolgiamo le nostre più affettuose condoglianze” aggiungono dal Basket Loano.