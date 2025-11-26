Calcio. Vado sconfitto dal Gozzano, l'analisi di Roselli: "Pagata un po' di stanchezza contro una squadra che ha fatto benissimo" (VIDEO)

"Abbiamo perso contro una squadra che ha fatto benissimo, stava benissimo anche fisicamente. Noi abbiamo pagato un po' di stanchezza e qualche giocatore che sta tirando abbastanza, con qualche allenamento in meno e tante partite. Mi è sembrato di vedere che c'era una differenza abbastanza importante a livello fisico".

Così Giorgio Roselli, tecnico del Vado, al termine del match perso dai suoi al "Chittolina" contro il Gozzano. Il 2-1 per gli ospiti è la prima sconfitta in campionato per la capolista.

"Le sconfitte fanno sempre male - ha aggiunto Roselli pur non facendo drammi - Se poteva essere un set point? Non certo per me, penso che il discorso sia molto lungo e complicato per tutti".

In conferenza stampa l'allenatore rossoblù ha colto poi l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Negli ultimi tre giorni ho letto delle interviste di alcuni miei colleghi veramente vergognose - ha dichiarato - qualcuno di noi oggi, in particolare il sottoscritto, si dovrebbe sentire un fallito perchè ha perso o perchè magari non vincerà il campionato? Non è che se noi non vinciamo il campionato io mi senta un fallito. Se non avrò dato tutto mi sentirò un fallito, ma parlare così è davvero umiliante e irrispettoso verso le persone. Queste sono cose di un calcio che io non conosco: noi che facciamo parte di questo mondo, dovremmo avere un minimo di rispetto dell'avversario, cosa che negli ultimi giorni un paio di persone che allenano in questo campionato non hanno avuto".