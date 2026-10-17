Knights Basket Finale | Una giornata di sport nel ricordo di Samuela Vinai

Il Palasport Alessia Berruti di Finalborgo ha ospitato domenica 11 ottobre la seconda edizione del Memorial dedicato a Samuela Vinai, una giornata organizzata dai Knights Basket Finale, sezione della Polisportiva del Finale, per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nella società e nelle persone che ne hanno condiviso l'impegno.

Il programma ha unito pallacanestro e inclusione, nel solco dei valori che Samuela ha contribuito a trasmettere. Per la sezione, infatti, è stata molto più di una presidente: una presenza costante, attenta alle esigenze degli altri e sempre disponibile, con una particolare sensibilità verso i ragazzi più fragili.

La mattinata e parte del pomeriggio sono state dedicate al torneo Under 17 Silver, che ha coinvolto quattro formazioni: Polisportiva del Finale, Vado Basket, Olimpia Taggia e Futura Genova. A conquistare il primo posto è stata l'Olimpia Taggia, davanti ai padroni di casa della Polisportiva del Finale. Terza posizione per Futura Genova, mentre Vado Basket ha chiuso al quarto posto.

Al termine della competizione sono stati assegnati anche i riconoscimenti individuali, tutti appannaggio dei giocatori dell'Olimpia Taggia: Campanale ha ricevuto il premio di miglior giocatore, Ravasio quello di miglior difensore e Molodi è stato premiato come miglior realizzatore.

Nel pomeriggio, spazio anche al Basket Integrato Overlimits, con una gara di tiro e una partita che ha coinvolto ragazzi e ragazze con disabilità di Albenga e Finale. Un momento particolarmente significativo per la Polisportiva, che da anni porta avanti questo progetto con l'obiettivo di rendere la pallacanestro accessibile a tutti, favorendo occasioni di incontro e partecipazione.

La seconda edizione del Memorial si è così conclusa alternando il piacere dello stare insieme alla malinconia del ricordo, ma confermando soprattutto la volontà di proseguire nel segno dei principi in cui Samuela credeva.

La Polisportiva del Finale ha rivolto un ringraziamento allo staff della sezione Pallacanestro per l'organizzazione, con una menzione particolare per Roberto Fontana, responsabile della sezione. Un riconoscimento è stato espresso anche al fiduciario CONI di Finale Ligure, professor Salvatore Finocchiaro, all'assessore alle Politiche Sociali Luciana Di Mauro e al consigliere comunale Andrea Calcagno. Ringraziamenti anche a Davide Genesio, presente in rappresentanza dell'associazione ANCE Savona, alla famiglia di Samuela Vinai, a tutti coloro che hanno sostenuto l'iniziativa e alle squadre partecipanti, con atleti, tecnici, dirigenti e pubblico.