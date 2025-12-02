Calciomercato, l'Altarese piazza il colpo in attacco: Gabriele Romano è un nuovo giocatore giallorosso

Sarà Gabriele Romano, attaccante ex Albissole e Savona, a indossare quella "maglia in più" che l'Altarese ha annunciato nelle scorse ore di aggiungere al suo spogliatoio.

Dopo l'indizio social, la società valbormidese ha infatti annunciato l'ingaggio del classe 2002.

"Gabriele non ha bisogno di alcuna presentazione, parla per sé il suo curriculum, nonostante abbia solo 23 anni. La cosa straordinaria è stata la sua voglia di mettersi immediatamente in gioco e di voler dimostrare tutto il suo talento con la nostra meravigliosa maglia - ha detto il direttore sportivo Fabio Abate, presentando il suo arrivo - La sua voglia di ritornare ad essere protagonista in un ambiente familiare ma al contempo ambizioso come il nostro ha agevolato la trattativa. Con Gabriele abbiamo alzato la nostra asticella, adesso starà a lui inserirsi il più velocemente possibile nel nostro gruppo e aiutarci a raggiungere i migliori obbiettivi. La perfetta riuscita di questa trattativa è la dimostrazione che se c'è gioco di squadra e affiatamento tra i reparti nessun risultato è impossibile".

"L’ottima sinergia tra tutta la dirigenza e il nostro staff tecnico ha portato a questo successo di mercato dove, fondamentale, l'apporto del gruppo squadra, che sempre ha ben figurato e fatto bene parlare di sé. Ringraziamo sentitamente la società delle Albissole 1909 per aver agevolato senza alcun tipo di ostruzionismo l'approdo di Gabriele alla nostra corte. Adesso, con un occhio sempre alle opportunità di mercato che potrebbero capitare, vediamo di risalire posizioni di classifica; siamo a credito con la fortuna, ma la fortuna va aiutata con le prestazioni" chiosa Abate.