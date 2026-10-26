Calcio | La Carcarese irrompe in zona playoff, 4-0 all'Albissole e primo successo interno

La Carcarese si scatena tra le mura amiche e regala ai propri tifosi la prima vittoria interna della stagione, superando con un netto 4-0 l'Albissole. Una prestazione maiuscola per la formazione guidata da mister Valmati, che conquista così il quarto posto in classifica coronando una domenica da incorniciare. Pomeriggio invece da archiviare in fretta per gli ospiti di mister Cattardico, costretti a cedere il passo di fronte alla superiorità dei biancorossi.
La gara si sblocca nella prima metà della frazione di gioco: al 28' è Calcagno a trovare il varco giusto per sbloccare il punteggio. Sulle ali dell'entusiasmo, la Carcarese spinge sull'acceleratore e, prima del duplice fischio, chiude virtualmente i conti. Al 39' raddoppia Bablyuk, seguito a ruota al 45' da Sunday per il tris che manda le squadre negli spogliatoi sul 3-0.
Nella ripresa i padroni di casa non abbassano il ritmo e, dopo appena cinque minuti dall'inizio del secondo tempo (al 50'), calano il poker definitivo con Zunino. Nel corso della ripresa c'è spazio anche per le sostituzioni da entrambe le parti per gestire le forze, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio del signor Ginolfi di Lodi.
Carcarese - Albissole 4-0
Marcatori: 28' Calcagno, 39' Bablyuk, 45' Sunday, 50' Zunino
CARCARESE: Cirillo, Bablyuk, Mantero (67' Di Giosia), Ravera, Di Mattia, Berretta, Sunday (70' Piazza), Calcagno (80' Cancellara), Brignone, Zunino (70' Akkari), Szerdi (77' Chiarlone).
Allenatore: Valmati.
ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, Moscatelli (65' Minuto), Chiarlone, Freccero (75' Turone), Pare, Vierci, Dorno (75' Fossati), Giulii (65' Pescio), Campelli, Invernizzi (77' Bonanni F.).
Allenatore: Cattardico.
Arbitro: Ginolfi di Lodi.