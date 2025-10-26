Calcio, Promozione. Halaj vale tre punti per il Finale, ma che fatica: col Serra Riccò finisce 1-0

FINALE - SERRA RICCO' 1-0 (44' Halaj)
45'+7' finisce qui! Il Finale riesce a tornare alla vittoria dopo tre gare senza e sale a quota 11 punti, ma con tanta sofferenza con un avversario per un tempo intero in inferiorità numerica.
45'+4' ancora palla buona per Polito che chiude troppo il mancino e si fa parare la conclusione da Traverso.
45'+2' chance per il Serra Riccò con una punizione dal limite. Riesce a far passare la sfera sotto alla barriera Crudeli ma trova Grenna.
43' sembra stregata la porta del Serra Riccò per il Finale. E' ancora Polito a cercare il tiro ma sbagliando la mira.
39' Giacomo Puddu entra in campo nel Finale, esce un dolorante Ballone.
36' doppio cambio per la squadra ospite: Fortuna e Giovinazzo rilevano Siddi e Orofino.
35' buona l'intesa tra Halaj e Polito, ma l'ex Albissole si trova la palla sul suo piede e calcia debole tra le braccia di Traverso.
33' non demordono i gialloblù, vicini al pareggio con Siddi che conclude all'altezza del dischetto del rigore ma manda fuori di un soffio.
31' doppia clamorosa occasione gettata alle ortiche dal Finale! Polito si fa parare la conclusione piazzata ma debole da Traverso in uscita disperata, a porta vuota poi Halaj cincischia troppo e spazza la retroguardia del Serra Riccò.
31' doppia sostituzione per il Finale: fuori Alessi e Mallarino, dentro Minetti e Moretti.
28' occasionissima per chiuderla per il Finale sui piedi di Tona servito con una gran palla da Polito, ma il centrocampista calcia alto da posizione ottimale.
19' Nazarenko allontana la sfera dopo il fischio del direttore di gara e viene ammonito.
14' cerca la rete della sicurezza la squadra di mister Alessi, Caroglio anticipa Halaj pronto al tap-in.
11' seconda sostituzione per la squadra ospite, Ravenna sostituito da Sarno.
6' calcio d'angolo per il Finale con Ballone sempre dalla bandierina a pescare la testa di Arzarello che alza.
3' punizione defilata sulla destra per il Serra Riccò, la palla sfiora l'esterno della rete alla sinistra di Grenna.
1' nessuna novità in campo rispetto a come si è conclusa la prima frazione, si riparte.
SECONDO TEMPO
45'+2' finisce qui la prima frazione di gioco.
45'+1' intervento duro di Siddi su Tona che resta a terra molto dolorante; ammonito il numero 11 genovese. Sono 2 i minuti di recupero assegnati.
44' FINALE IN VANTAGGIO! Halaj riesce a vincere le resistenze della retroguardia gialloblù e supera Traverso.
41' ancora un'occasione per il Finale, ancora imprecisa la conclusione stavolta di Tona.
40' sbaglia misura nel rinvio dal fondo Traverso, Polito intercetta di testa e calcia ma in maniera facilmente intuibile dall'estremo che si salva in angolo.
38' punizione affidata al destro di Ballone, la barriera devia in angolo. Sugli sviluppi del corner Polito calcia dal limite ma trova un'altra deviazione: si andrà ancora dalla bandierina.
37' mister Digno manda dentro Traverso, per lasciargli posto esce Baffi.
35' intervento di Bunt in uscita su Halaj al limite dell'area, il signor Pau non ha dubbi sull'espulsione.
28' mister Alessi manda dentro Nazarenko.
27' si ferma dolorante nell'area gialloblù Caligaris, interviene la panchina finalese che chiama già il cambio.
23' Tona ferma, a dire del direttore di gara, in maniera fallosa l'attacco del Serra Riccò. Ammonito il capitano giallorossoblù.
22' occasione ancora sugli sviluppi di un calcio da fermo per il Finale, Tona però non riesce né a controllare né a colpire in maniera efficace a due passi dalla porta.
19' va direttamente in porta Ballone che si incarica di una punizione dalla sinistra, respinge Bunt.
15' partita piacevole nei ritmi finora, anche se faticano ad arrivare occasioni da ambo le parti. Non si risparmiano però le due compagini.
9' ficcante in ripartenza la squadra di Alessi, Polito però trova la risposta di Bunt che gli chiude lo specchio della porta.
5' arrembante l'inizio dei padroni di casa nella metà campo genovese.
1' squadre in campo, il Finale con divisa completamente bianca e inserti giallorossoblù, il Serra Riccò con classica divisa gialloblù. Si parte.
PRIMO TEMPO
Queste le scelte dei due tecnici.
Finale: Grenna; Arzarello, D. Puddu, Caligaris, Tancredi, Tona, Mallarino, Ballone, Halaj, Bazzano, Polito.
A disposizione: Mondino; Amatruda, Moretti, Medas, Palumbo, G. Puddu, Nazarenko, Olivieri, Minetti.
Allenatore: D. Alessi
Serra Riccò: Bunt; Dellepiane, Acquanita, Severi, F. Caroglio, Orofino, Ravenna, Silicani, Baffi, Crudeli, Siddi.
A disposizione: Traverso; E. Caroglio, Sarno, Cagnana, Ndoj, Giovinazzo, Tullo, Maiolese, Fortuna.
Allenatore: A. Digno
Arbitro: A. Pau di Genova
Assistenti: L. Trucco di Imperia e A. De Lucia di Genova
Evitare il ripetersi del copione vissuto nella scorsa stagione, con un buon avvio tra coppa e campionato seguito da un autunno avaro di soddisfazioni. Per farlo, però, il Finale dovrà superare il Serra Riccò che finora ha raccolto tre punti in meno dei padroni di casa.